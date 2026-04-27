27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Galatasaray'dan kadınlar derbisinde inanılmaz geri dönüş!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, son anlarına 2-1 geride girdiği Fenerbahçe ArsaVev derbisinde 89 ve 90. dakikalarda bulduğu sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

calendar 27 Nisan 2026 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında derbi maçta Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe ArsaVev karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 19. dakikada Jang Chang ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 41 ve 46. dakikalarda Andrea Staskova'nın golleriyle 2-1'i buldu.

Galatasaray, 89. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga'nın golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 67 puana yükseldi. Fenerbahçe, 71 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında FOMGET'i ağırlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.