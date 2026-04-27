27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-390'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Amed SK'de Sertaç Küçükbayrak dönemi!

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

calendar 27 Nisan 2026 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 38 39 45
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 35 37 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
