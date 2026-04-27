Beşiktaş'tan sürpriz karar: Tiago Djalo

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda mücadele öncesi kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Ertan Süzgün'ün haberine göre, Teknik ekibin kararı doğrultusunda Portekizli savunmacı Tiago Djalo maç kadrosuna dahil edilmedi. Karara ilişkin detay verilmezken, savunma oyuncusunun neden kadro dışı bırakıldığı merak konusu oldu.



Djalo, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile oynanan mücadelede de maç kadrosuna alınmamıştı.







