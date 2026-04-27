27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-034'
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
1-034'
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
2-2DA
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Beşiktaş'tan sürpriz karar: Tiago Djalo

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, teknik ekip kararıyla Karagümrük maç kadrosunda yer almadı.

27 Nisan 2026 19:22
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda mücadele öncesi kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Teknik ekibin kararı doğrultusunda Portekizli savunmacı Tiago Djalo maç kadrosuna dahil edilmedi. Karara ilişkin detay verilmezken, savunma oyuncusunun neden kadro dışı bırakıldığı merak konusu oldu.

Djalo, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile oynanan mücadelede de maç kadrosuna alınmamıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 9 3 57 32 66
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 9 11 11 38 41 38
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
