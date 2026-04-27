27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-014'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Stoilov: "Birlik olursak başarırız!"

Süper Lig'de 5.'lik mücadelesi veren Göztepe, son üç maçına odaklandı.

calendar 27 Nisan 2026 15:59
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Stoilov: 'Birlik olursak başarırız!'
Süper Lig'de evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenerek kara bulutları dağıtan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma yolunda tüm hesapları yapmaya başladı. Antalyaspor galibiyetiyle 51 puana ulaşan ve aynı puana sahip RAMS Başakşehir FK ile kıyasıya 5'incilik mücadelesi veren 6'ncı basamaktaki sarı-kırmızılılar kalan 3 maçını kazanıp, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirecek.

Başakşehir ile ikili averajları eşit olan Göztepe, genel averajda ise İstanbul temsilcisinin 9 gol gerisinde bulunuyor. Puan eşitliği durumunda maçlarını farklı kazanmaya çalışacak Göz-Göz, Başakşehir'in de puan kayıplarını bekleyecek.

Göztepe ya da Başakşehir'in 5'inci olup UEFA Konferans Ligi'ne gitmesi için Ziraat Türkiye Kupası da belirleyeci olacak. Yarı finallerin oynanacağı kupada ilk 4 içinde yer alan Trabzonspor ve Beşiktaş'tan birinin kupayı alması gerekecek. Ligde ilk 4 dışında kalan Konyaspor ve Gençlerbirliği'nden biri kupayı kazanırsa 5'inci takım Avrupa vizesi alamayacak. Yarı finalde Beşiktaş, Konyaspor'la eşleşirken, Trabzonspor'un rakibi de Gençlerbirliği oldu.

Kalan 3 maçta Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) oynayacak Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Avrupa için kesinlikle pes etmeyeceklerini söyledi. Kupayı Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanmasını umduklarını belirten Stoilov, "Göztepe ailesi olarak kalan 3 maçta birleşeceğiz. Eğer birilk ve beraberliğimiz sağlam olursa her şeyi başarırız" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
