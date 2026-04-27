27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-012'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Karşıyaka'nın play-off rakibi Ayvalıkgücü

İlk maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmede Karşıyaka, sahasında Ayvalıkgücü'ne karşı tur arayacak.

calendar 27 Nisan 2026 15:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off mücadelesinde Karşıyaka 28 Nisan Salı günü, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Karşıyaka taraftarları, maçın maraton tribün 100, numaralı 300, VIP 1250 TL'den satışa çıkan biletlerini büyük oranda tüketti.

Konuk Ayvalık taraftarlarına ise deplasman biletleri 130 TL'den satılacak. Alsancak Stadı'ndaki rövanşın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Mücadeleyi kazanan takım tur atlayıp Eskişehirspor-Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü, yine beraberlik halinde ise seri penaltılar kazananı belirleyecek. Son 3 sezondur ligde play-offa kalan Karşıyaka ve 4 sezondur play-off oynayan Ayvalıkgücü'nden yalnız bir takım 2'nci lig yoluna devam edecek.

İki takımın normal sezonda İzmir'de oynadığı maçı Karşıyaka 2-0 kazanmayı başardı. Ayvalık'ta oynanan play-offun ilk randevusu olaylı geçmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
