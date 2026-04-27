Karşıyaka'nın play-off rakibi Ayvalıkgücü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off mücadelesinde Karşıyaka 28 Nisan Salı günü, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Karşıyaka taraftarları, maçın maraton tribün 100, numaralı 300, VIP 1250 TL'den satışa çıkan biletlerini büyük oranda tüketti.



Konuk Ayvalık taraftarlarına ise deplasman biletleri 130 TL'den satılacak. Alsancak Stadı'ndaki rövanşın kapalı gişe oynanması bekleniyor.



Mücadeleyi kazanan takım tur atlayıp Eskişehirspor-Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü, yine beraberlik halinde ise seri penaltılar kazananı belirleyecek. Son 3 sezondur ligde play-offa kalan Karşıyaka ve 4 sezondur play-off oynayan Ayvalıkgücü'nden yalnız bir takım 2'nci lig yoluna devam edecek.



İki takımın normal sezonda İzmir'de oynadığı maçı Karşıyaka 2-0 kazanmayı başardı. Ayvalık'ta oynanan play-offun ilk randevusu olaylı geçmişti.



