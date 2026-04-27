27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-011'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Arda Turan: "Zorlu fikstürden iyi çıkmalıyız"

Shaktar Donetsk ile önce Konferans Ligi'nde Crystal Palace ile ardından da Ukrayna Ligi'nde Dynamo Kiev ile karşılaşacak olan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2026 15:37
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Kudrivka ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Shakhtar Donetsk'in gollerini 18'de Newerton, 37'de Lucas Ferreira ve 57. dakikada Artem Bondarenko attı. Kudrivka'nın tek golünü ise 54. dakikada Oleksandr Kozak kaydetti. 
 Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum: Bu sezon ilk kez forma giyen Denys Tvardovskyi'yi ve ilk on birde düzenli olarak yer almayan diğer oyuncuları – Irakli Azarov, Alaa Ghram ve giderek daha fazla süre alan Lucas Ferreira'yı. Performanslarından gerçekten memnunum ve kendilerine verilen şansı iyi değerlendirdikleri için mutluyum. Uzun süre oynamadıktan sonra maç ritmine girmek asla kolay değildir. Bu yüzden onlara içten teşekkür ediyorum ve takım yapımıza nasıl entegre olduklarını takdir ediyorum."

"KONSANTRASYON KAYBI HOŞUMA GİTMEDİ"

Maçta takımın yaşadığı konsantrasyon hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Maça gelince, ilk yarıdan memnun kaldım ancak ikinci yarının başlangıcı beni endişelendirdi: konsantrasyon kaybı yaşandı ve bu hoşuma gitmedi. Bunun üzerinde çalışacağız ve analizlerde detaylı şekilde ele alacağız. Ancak şunu da anlamamız gerekiyor ki bu birkaç gün içinde oynadığımız üçüncü maçtı, bu nedenle oyuncular bazen biraz konsantrasyonlarını kaybedebilirler. Teknik direktör olarak benim görevim, onları zorlamak ve konsantrasyonlarını korumalarının önemini hatırlatmaktır. Bu maçtan sonra daha da gelişeceğimize ve ilerlemeye devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

"GÜN GÜN İLERLEME"

Maçları adım adım değerlendirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "Daha önce de vurguladığım gibi, bugün ligdeki konumumuz dünden daha iyi. Ve elbette bu bizim için çok olumlu bir işaret. Ancak genel olarak, maç maç, gün gün ilerleme yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Şu anda bir sonraki rakibimiz UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace, bu yüzden şu andan itibaren bu maça hazırlanmaya tamamen odaklanmış durumdayız. Ardından tekrar odak değiştirip Ukrayna Ligi'ndeki bir sonraki rakibimiz Dinamo Kiev'e tamamen konsantre olacağız." şeklinde konuştu.


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.