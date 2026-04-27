27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Galatasaray'a 19'luk yetenek: Louey Ben Farhat

Galatasaray, Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki Tunuslu hücum oyuncusu Louey Ben Farhat'ın durumunu takip ediyor.

calendar 27 Nisan 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Louey Ben Farhat iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Africa Foot'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

On numara ve ileri uçta görev yapan Farhat'ın, bu sezon performansıyla birçok Avrupa takımının dikkatini çektiği ve kendi jenerasyonunun en çok umut veren hücum oyuncularından biri olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon süre bulduğu 17 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Farhat'ın, Alman ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
