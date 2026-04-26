Manchester United'ın listesinde: Ederson

Manchester United, sezon sonunda takımdan ayrılacak Casemiro'nun yerine oyuncu arayışlarına devam ediyor.



The Guardian'da yer alan habere göre, Atalanta forması giyen Ederson da Manchester United'ın orta saha transferi listesinde yer alıyor.



Manchester United, Ederson'un durumunu yakından takip ediyor.



26 yaşındaki futbolcunun transferinin 40-50 milyon euro arasında bir bonservise bitebileceği öne sürüldü.



Manchester United'ın orta saha için transfer listesinde; Real Madrid'den Aurelien Tchouameni, Brighton'dan Carlos Baleba, Crystal Palace'tan Adam Wharton ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson da yer alıyor.



Atletico Madrid ile de adı geçen Ederson, bu sezon Atalanta'da 37 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



