Formasını giyip ekran başına geçecek veya stadyumun yolunu tutacak olan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Okan Buruk ve Jose Mourinho sahaya hangi aslanlarını ve kanaryalarını sürecek?

Kısa, net ve hemen maç planınızı yapmanızı sağlayacak o bilgiler:

Maç Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar (BUGÜN)

Maç Saati: 20.00

Stadyum: RAMS Park (İstanbul)

Hakem: Yasin Kol

Yayıncı Kanal: beIN Sports 1 (Şifreli/Canlı)

Her iki takımın da tesislerinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ancak hafta boyunca yapılan taktik antrenmanlardan sızan bilgilere, sakatlık durumlarına ve teknik adamların şifrelerine göre sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Okan Buruk, taraftarının önünde baskılı ve ofansif bir oyunla rakibini boğmayı planlıyor. Özellikle sakatlıktan özel bir kollukla dönen Osimhen'in dönüşü sarı-kırmızılıların en büyük hücum silahı olacak.

Kaleci: Fernando Muslera

Savunma: Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs

Orta Saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara

Hücum Hattı: Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün

Santrfor: Victor Osimhen

Deplasmanda soğukkanlı kalıp hızlı hücumlarla Galatasaray savunmasının arkasına sarkmayı planlayan Mourinho, orta sahadaki direnci Fred ve İsmail ile sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kaleci: Dominik Livakovic

Savunma: Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde

Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred

Hücum Hattı: Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin

Santrfor: Youssef En-Nesyri

Galatasaray Cephesi: Sarı-kırmızılılarda tüm gözler, Liverpool maçında kolu kırılan ve uzun bir aradan sonra özel koruyucu ekipmanla sahaya çıkacak olan Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Osimhen'in hava toplarındaki etkinliği maçın kilidini açabilir.

Fenerbahçe Cephesi: Sarı-lacivertlilerde ise Tadic'in oyun aklı ve Saint-Maximin'in kanat bindirmeleri kontra atakların temelini oluşturacak. Forvet hattında Dzeko'nun tecrübesi yerine En-Nesyri'nin hareketliliğinin tercih edilmesi bekleniyor.

Şimdi tüm Türkiye saat 20.00'yi ve Yasin Kol'un çalacağı o ilk düdüğü bekliyo