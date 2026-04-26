Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu; muhtemel ilk 11 | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Tarihi: 26 Nisan 2026 12:45 -
Güncelleme Tarihi:
26 Nisan 2026 12:45
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Türkiye'de hayat duruyor, nefesler tutuluyor ve gözler RAMS Park'a çevriliyor! Şampiyonluk yarışının kaderini, belki de kupanın sahibini doğrudan belirleyecek olan o devasa kapışmada Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlıyor. Haftalardır süren karşılıklı açıklamalar, teknik direktörlerin taktik savaşları ve taraftarların bitmek bilmeyen heyecanı bu akşam yeşil sahada son bulacak. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi muhtemel ilk 11'de kimler var, maç kadrosu belli oldu mu?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte şampiyonluk ateşinin yanacağı o dev derbinin başlama saati, yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen o yıldızlar topluluğu 11'ler...
Formasını giyip ekran başına geçecek veya stadyumun yolunu tutacak olan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Okan Buruk ve Jose Mourinho sahaya hangi aslanlarını ve kanaryalarını sürecek?
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?Kısa, net ve hemen maç planınızı yapmanızı sağlayacak o bilgiler:Maç Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar (BUGÜN)Maç Saati: 20.00Stadyum: RAMS Park (İstanbul)Hakem: Yasin KolYayıncı Kanal: beIN Sports 1 (Şifreli/Canlı)DEV DERBİDE MUHTEMEL İLK 11'LER! (KADROLAR NETLEŞİYOR)Her iki takımın da tesislerinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ancak hafta boyunca yapılan taktik antrenmanlardan sızan bilgilere, sakatlık durumlarına ve teknik adamların şifrelerine göre sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ (Teknik Direktör: Okan Buruk)Okan Buruk, taraftarının önünde baskılı ve ofansif bir oyunla rakibini boğmayı planlıyor. Özellikle sakatlıktan özel bir kollukla dönen Osimhen'in dönüşü sarı-kırmızılıların en büyük hücum silahı olacak.Kaleci: Fernando MusleraSavunma: Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail JakobsOrta Saha: Lucas Torreira, Gabriel SaraHücum Hattı: Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus AkgünSantrfor: Victor OsimhenFENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ (Teknik Direktör: Jose Mourinho)Deplasmanda soğukkanlı kalıp hızlı hücumlarla Galatasaray savunmasının arkasına sarkmayı planlayan Mourinho, orta sahadaki direnci Fred ve İsmail ile sağlamlaştırmayı hedefliyor.Kaleci: Dominik LivakovicSavunma: Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden OosterwoldeOrta Saha: İsmail Yüksek, FredHücum Hattı: Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-MaximinSantrfor: Youssef En-NesyriDERBİNİN KİLİT NOKTALARI VE EKSİKLERGalatasaray Cephesi: Sarı-kırmızılılarda tüm gözler, Liverpool maçında kolu kırılan ve uzun bir aradan sonra özel koruyucu ekipmanla sahaya çıkacak olan Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Osimhen'in hava toplarındaki etkinliği maçın kilidini açabilir.Fenerbahçe Cephesi: Sarı-lacivertlilerde ise Tadic'in oyun aklı ve Saint-Maximin'in kanat bindirmeleri kontra atakların temelini oluşturacak. Forvet hattında Dzeko'nun tecrübesi yerine En-Nesyri'nin hareketliliğinin tercih edilmesi bekleniyor.Şimdi tüm Türkiye saat 20.00'yi ve Yasin Kol'un çalacağı o ilk düdüğü bekliyo
