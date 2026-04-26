Galatasaray - Fenerbahçe canlı izle şifresiz (GS-FB)

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Trendyol Süper Lig'de bu Galatasaray, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray - Fenerbahçe maçı 26 Nisan Pazar günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek son 3 haftaya şampiyonluk umutlarını taşımayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda da avantaj sağlayacak.Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor. Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı. Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 derbiden galibiyetle ayrılan taraf olurken, 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü. RAMS Park'ta oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı. Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.Rekabette 32 yılı kapsayan son 65 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasındaki son 65 lig maçının 9'u gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 6 golü kalesinde gördü. Okan Buruk, Galatasaray haricinde teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu. Buruk, daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı. Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 52 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 2 Galatasaray derbisine çıktı. Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yendi. Domenico Tedesco, Almanya ekibi Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Galatasaray ile 2 kez karşılaştı. Tedesco'nun yönetimindeki Schalke 04, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında sarı-kırmızılıların 2 kez rakibi oldu. Deplasmandaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, iç sahadaki maçtan ise 2-0 galip ayrıldı.Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek; lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 16 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görevde bulunan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü. Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. 2015-16 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı. 2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 10 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Şanlıurfa'da 7 Nisan 2024'te oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 7 aylık dönemindeki 6. derbi heyecanını yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip, Saran'ın başkanlığında Galatasaray ile 1'i lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 2, Beşiktaş ile de 2'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbi maça çıktı. Beşiktaş karşısında ligdeki 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibine mağlup oldu. Saran, Galatasaray ile oynanan 2 derbide ise mağlubiyet yaşamadı. Ligde oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken iki takım, 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe; Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, bu sonuçla futboldaki ilk kupasını da Galatasaray galibiyetiyle aldı.Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları derbiyle tarihte 406. kez rakip olacak. Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol kaydetti.İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte derbiye dair aradığınız her şeyin 1 fazlası.. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.Uğurcan Çakır; Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Mario Lemina, Lucas Torreira; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane; Victor OsimhenEderson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek; Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson TaliscaLigin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı. İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.