61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) Yarış Direktörü Vladimiros Petsas, organizasyonun her yıl geçmiş tecrübelerden beslenerek daha ileri taşındığını ve uluslararası bisiklet takvimindeki yerini giderek güçlendirdiğini söyledi.Takımlara iyi bir yarış dileyen Petsas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve organizatörler için güvenliğin öncelikli konu olduğunu belirtti.Hazırlıkların iyi gittiğini aktaran Petsas, organizasyonun gelişimine ilişkin,değerlendirmesinde bulundu.Petsas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yeniden UCI Yönetim Kurulu'na seçilmesinin Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.Takımlardan gelen geri bildirimlerin de önemli olduğuna dikkati çeken Petsas, Türkiye Turu'na katılan ekiplerden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.Müftüoğlu'na daveti için teşekkür eden Petsas,diyerek sözlerini tamamladı.BAŞKENT 27 YIL SONRA 'TUR'DACumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı, 1999'dan bu yana ilk kez Ankara'da gerçekleştirilecek.Başkent, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 8. etapla 61. turun kapanışına ev sahipliği yapacak.TUR 2026, klasikleşen parkurun ters istikamette kurgulanmasıyla önceki yıllardan ayrılıyor.Son yıllarda ağırlıklı olarak Akdeniz'den Ege'ye uzanan bir güzergah izleyen tur, bu yıl klasik rotanın tersine çevrilmesiyle Çeşme'den başlayacak ve Ege'den Akdeniz'e uzandıktan sonra Ankara'da sona erecek.Çeşme-Selçuk etabıyla bugün başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 3 Mayıs'ta Ankara'da tamamlanacak.TUR 2026'nın diğer etapları şöyle:2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer, 180,7 kilometre6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre