26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
0-06'
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
1-08'
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
0-08'
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
0-08'
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-15'
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-033'
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
3-063'
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-045'
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

TUR 2026 Direktörü Petsas, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geliştiğine inanıyor

calendar 26 Nisan 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) Yarış Direktörü Vladimiros Petsas, organizasyonun her yıl geçmiş tecrübelerden beslenerek daha ileri taşındığını ve uluslararası bisiklet takvimindeki yerini giderek güçlendirdiğini söyledi.

Takımlara iyi bir yarış dileyen Petsas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve organizatörler için güvenliğin öncelikli konu olduğunu belirtti.

Hazırlıkların iyi gittiğini aktaran Petsas, organizasyonun gelişimine ilişkin, "Her yıl büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Çünkü geçmişimizden ders çıkarıyoruz. Her zaman ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede. İnsanlar da çok heyecanlı görünüyor, bu da bir başka ilerleme noktası. Çünkü her yıl sadece sporcuların değil, izleyen vatandaşların da sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petsas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yeniden UCI Yönetim Kurulu'na seçilmesinin Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Takımlardan gelen geri bildirimlerin de önemli olduğuna dikkati çeken Petsas, Türkiye Turu'na katılan ekiplerden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Müftüoğlu'na daveti için teşekkür eden Petsas, "Türkiye'deki arkadaşlarımla tekrar birlikte çalışacağım için gerçekten çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞKENT 27 YIL SONRA 'TUR'DA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı, 1999'dan bu yana ilk kez Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkent, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 8. etapla 61. turun kapanışına ev sahipliği yapacak.

ROTA TERSİNE DÖNDÜ

TUR 2026, klasikleşen parkurun ters istikamette kurgulanmasıyla önceki yıllardan ayrılıyor.

Son yıllarda ağırlıklı olarak Akdeniz'den Ege'ye uzanan bir güzergah izleyen tur, bu yıl klasik rotanın tersine çevrilmesiyle Çeşme'den başlayacak ve Ege'den Akdeniz'e uzandıktan sonra Ankara'da sona erecek.

ETAPLAR

Çeşme-Selçuk etabıyla bugün başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 3 Mayıs'ta Ankara'da tamamlanacak.

TUR 2026'nın diğer etapları şöyle:

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer, 180,7 kilometre

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
