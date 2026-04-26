26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
14:30
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
14:30
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
14:30
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
14:30
26 Nisan
Gent-Club Brugge
14:30
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
14:00
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
13:15
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
13:30
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj: "Mesele skor değil"

Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiyi masaya yatırdı. Murat Özbostan, iki takıma çağrıda bulundu.

calendar 26 Nisan 2026 10:39
Haber: Sabah
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Murat Özbostan'ın yazısı… 

DURSUN ÖZBEK VE SADETTİN SARAN'A AÇIK MEKTUP

"Derbiler sadece futbol değildir; bir toplumun aynasıdır. Hele ki söz konusu iki büyük camianın karşı karşıya geldiği bir mücadele ise sahadaki 90 dakika, tribünlerdeki sesin, ekran başındaki milyonların ve ertesi gün kurulacak cümlelerin toplamına dönüşür.

Bu yüzden bazı maçlar vardır ki, skordan çok daha fazlasını belirler. İşte tam da bu yüzden, böyle bir karşılaşmadan beklenti sadece 'Kim kazandı?' sorusunun cevabı olmamalı. Aslında mesele çok basit ama bir o kadar da zor: Futbolu yeniden futbol yapmak…

Bugün genç bir taraftarın zihninde derbi denildiğinde ne canlanıyor? Yüksek tempo mu, akıl dolu taktikler mi, ustaca atılmış goller mi? Yoksa bitmek bilmeyen itirazlar, yerde geçen süreler ve maç sonu açıklamaları mı? Eğer ikinci tablo ağır basıyorsa, ortada sadece bir oyun sorunu değil, bir kültür meselesi var demektir.

Oysa futbolun en öğretici anı, gol anı değil; bitiş düdüğüdür. Kazananın nasıl kazandığı, kaybedenin nasıl kaybettiği… Asıl karakter orada ortaya çıkar. Sahada birbirine karşı tüm gücüyle mücadele eden oyuncuların maç sonunda tokalaşması, sarılması, hatta birbirini teselli etmesi; tribünde büyüyen bir çocuğun zihnine kazınacak en güçlü görüntüdür. Çünkü o an, rekabetin düşmanlık olmadığını anlatır."

EZELİ RAKİP EBEDİ DOST

"Ne var ki biz çoğu zaman bu anları ıskalıyoruz. Çünkü gözümüz oyundan çok hakemde. Her kararın altında bir niyet arayan, her düdüğü tartışmaya açan bir futbol dili, oyunun kendisini gölgede bırakıyor. Oysa gerçek kalite, düdükle değil topla konuşulduğunda ortaya çıkar.

Oyuncunun ayakta kalmaya çalıştığı, akışı bozmak yerine hızlandırdığı bir oyun; sadece izleyenlere keyif vermez, aynı zamanda doğru örneği de sunar. Tribünler ise bu hikâyenin en güçlü anlatıcısıdır. Orada kurulan dil, sahadaki oyundan daha kalıcıdır.

Küfrün, öfkenin ve ayrıştırmanın hâkim olduğu bir atmosfer, gençlere sadece "taraf olmayı" öğretir, "saygı duymayı" değil. Oysa aynı rekabet, zekâyla, mizahla ve coşkuyla da yaşanabilir.

Rakibe laf atarken bile sınırın korunabildiği bir tribün kültürü, belki de bu dönüşümün en hızlı başlayacağı yerdir. Bir zamanlar 'ezeli rakip, ebedi dost' sözü sadece slogan değildi; bir duruştu. Rakip olmanın, karşı karşıya gelmenin ama aynı oyunun parçası kalmanın ifadesiydi. Bugün o ruhu yeniden hatırlamak gerekiyor. Çünkü sahadaki oyuncular, yarın aynı formayı paylaşacak, aynı ülkeyi temsil edecek insanlar.

Birbirine zarar vererek değil, birbirini zorlayarak büyüyecekler. Sonuçta beklenti çok uçuk değil. Kimsenin kusursuz olmasını beklemiyoruz. Hatalar olacak, tartışmalar çıkacak, tansiyon yükselecek. Ama maç bittiğinde geriye dönüp 'Ne maçtı!' diyebiliyorsak, işte o zaman futbol kazanmış demektir. Eğer konuştuğumuz şey sadece hakem kararları, polemikler ve gerilimse, o zaman ortada bir oyun kalmamıştır. Futbolun geleceği, bugünün derbilerinde yazılıyor. Ve o hikâyede gençlere ne bıraktığımız, attığımız gollerden çok daha önemli."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
