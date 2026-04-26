Son maçında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 puanı alıp ümitlerini son 3 haftaya taşımayı istiyor.
1- Fenerbahçe'de ligde Rize beraberliği, ardından da kupada Konya'ya karşı gelen yenilgi yıkım yarattı.
2- Teknik heyet, takımı ayağa kaldırmak için seferberlik ilan etti.
İKİ YILDIZ DERBİYE HAZIR
3- Dorgeles Nene ve Marco Asensio sakatlıklarını atlattı. İki yıldız da derbi için hazır.
4- Kadroda taşlar yerine otururken tek eksik Alvarez. Onun dışında tüm kozlar sahaya sürülebilecek.
EDERSON İLE ÖZEL GÖRÜŞME
5- Rizespor maçındaki hatası nedeniyle çok eleştirilen kaleci Ederson'a teknik direktör Tedesco, "Sana güveniyorum" mesajıyla sahip çıktı.
6- Oyuncularıyla birebir görüşmeler yapan Tedesco, özgüveni yeniden inşa etmeye çalıştı.
7- Sidiki Cherif'i kulübeye çekecek İtalyan hoca, önde Talisca'yı oynatacak. Sambacı derbiye özel hazırlandı.
ASENSIO REST ÇEKTİ
8- Asensio'nun hırsı, herkesi şaşırttı. Oyuncu tam hazır olmamasına rağmen, "Bu maçı oynamalıyım" diyerek 11 için adeta rest çekti.
9- Sol kanat Kerem'e emanet edilirken sağ kanatta forma savaşı Nene ile Musaba arasında geçiyor. Son karar bugün verilecek.
10- Osimhen'i Skriniar savunacak. Semedo ile de zaman zaman çiftli presler yapılacak. Orta sahada Kante ve Guendouzi ile üstünlük kurulmaya çalışılacak. Hedef, kapılan toplar ile hızlı çıkıp direkt gole gitmek olacak.
10 maddede Samandıra: Fenerbahçe'nin derbi planı
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun planı netlik kazandı.
Son maçında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 puanı alıp ümitlerini son 3 haftaya taşımayı istiyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|16
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|17
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20