10 maddede Samandıra: Fenerbahçe'nin derbi planı

Son maçında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 puanı alıp ümitlerini son 3 haftaya taşımayı istiyor.



1- Fenerbahçe'de ligde Rize beraberliği, ardından da kupada Konya'ya karşı gelen yenilgi yıkım yarattı.



2- Teknik heyet, takımı ayağa kaldırmak için seferberlik ilan etti.



İKİ YILDIZ DERBİYE HAZIR



3- Dorgeles Nene ve Marco Asensio sakatlıklarını atlattı. İki yıldız da derbi için hazır.



4- Kadroda taşlar yerine otururken tek eksik Alvarez. Onun dışında tüm kozlar sahaya sürülebilecek.



EDERSON İLE ÖZEL GÖRÜŞME



5- Rizespor maçındaki hatası nedeniyle çok eleştirilen kaleci Ederson'a teknik direktör Tedesco, "Sana güveniyorum" mesajıyla sahip çıktı.



6- Oyuncularıyla birebir görüşmeler yapan Tedesco, özgüveni yeniden inşa etmeye çalıştı.



7- Sidiki Cherif'i kulübeye çekecek İtalyan hoca, önde Talisca'yı oynatacak. Sambacı derbiye özel hazırlandı.



ASENSIO REST ÇEKTİ



8- Asensio'nun hırsı, herkesi şaşırttı. Oyuncu tam hazır olmamasına rağmen, "Bu maçı oynamalıyım" diyerek 11 için adeta rest çekti.



9- Sol kanat Kerem'e emanet edilirken sağ kanatta forma savaşı Nene ile Musaba arasında geçiyor. Son karar bugün verilecek.



10- Osimhen'i Skriniar savunacak. Semedo ile de zaman zaman çiftli presler yapılacak. Orta sahada Kante ve Guendouzi ile üstünlük kurulmaya çalışılacak. Hedef, kapılan toplar ile hızlı çıkıp direkt gole gitmek olacak.



