26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
14:30
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
14:30
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
14:30
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
14:30
26 Nisan
Gent-Club Brugge
14:30
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
14:00
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
13:15
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
13:30
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

10 maddede Samandıra: Fenerbahçe'nin derbi planı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun planı netlik kazandı.

26 Nisan 2026 10:03 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
10 maddede Samandıra: Fenerbahçe'nin derbi planı
Son maçında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 puanı alıp ümitlerini son 3 haftaya taşımayı istiyor. 

1- Fenerbahçe'de ligde Rize beraberliği, ardından da kupada Konya'ya karşı gelen yenilgi yıkım yarattı.

2- Teknik heyet, takımı ayağa kaldırmak için seferberlik ilan etti.

İKİ YILDIZ DERBİYE HAZIR 

3- Dorgeles Nene ve Marco Asensio sakatlıklarını atlattı. İki yıldız da derbi için hazır.

4- Kadroda taşlar yerine otururken tek eksik Alvarez. Onun dışında tüm kozlar sahaya sürülebilecek.

EDERSON İLE ÖZEL GÖRÜŞME

5- Rizespor maçındaki hatası nedeniyle çok eleştirilen kaleci Ederson'a teknik direktör Tedesco, "Sana güveniyorum" mesajıyla sahip çıktı.

6- Oyuncularıyla birebir görüşmeler yapan Tedesco, özgüveni yeniden inşa etmeye çalıştı.

7- Sidiki Cherif'i kulübeye çekecek İtalyan hoca, önde Talisca'yı oynatacak. Sambacı derbiye özel hazırlandı.

ASENSIO REST ÇEKTİ

8- Asensio'nun hırsı, herkesi şaşırttı. Oyuncu tam hazır olmamasına rağmen, "Bu maçı oynamalıyım" diyerek 11 için adeta rest çekti.

9- Sol kanat Kerem'e emanet edilirken sağ kanatta forma savaşı Nene ile Musaba arasında geçiyor. Son karar bugün verilecek. 

10- Osimhen'i Skriniar savunacak. Semedo ile de zaman zaman çiftli presler yapılacak. Orta sahada Kante ve Guendouzi ile üstünlük kurulmaya çalışılacak. Hedef, kapılan toplar ile hızlı çıkıp direkt gole gitmek olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
