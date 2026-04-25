Roma, Şampiyonlar Ligi için bastırıyor!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Donyell Malen ve 45+1. dakikada Neil El Aynaoui attı. Her iki oyuncu da gollerde birbirlerine asist yaptı.
Son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Roma, 61 puanla ilk 4 iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Bologna ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 48 puanda kaldı ve Avrupa kupaları şansını mucizelere bıraktı.
Roma, gelecek hafta Fiorentina'yı ağırlayacak. Bologna ise Cagliari'yi sahasında konuk edecek.
