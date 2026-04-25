25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
0-080'
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
0-3
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
0-261'
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
3-1
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
2-1
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
0-2
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
1-164'
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
3-390'
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-2
25 Nisan
Benfica-Moreirense
4-1
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
0-0DA
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
0-2
25 Nisan
M.City-Southampton
2-1
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
2-0
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
2-0
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-2
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
1-2
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
2-164'
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
3-1
25 Nisan
West Ham United-Everton
2-1
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-1
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
1-0
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-2
25 Nisan
Valencia-Girona
2-1
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
0-0

Göztepe kazandı, Antalyaspor ateşe düştü!

Göztepe, İzmir'de 2-0 kazandı ve Antalyaspor, küme düşme tehlikesini tüm şiddetiyle hissetmeye başladı.

calendar 25 Nisan 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 22:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe, 15. saniyede Juan Santos'un golüyle öne geçti. Juan, bu sezon Süper Lig'de atılan en hızlı golü kaydetti.

Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

GÖZTEPE, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile puanını eşitledi.

ANTALYASPOR ATEŞ HATTINA İNDİ

Arka arkaya 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 2 puana indi.

GELECEK HAFTA ZORLU MAÇLAR

Göztepe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu. 1-0
22. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
36. dakikadaki Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan'ın şutu, defans oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
55. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada Göztepe atağında, Antunes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Juan'ın şutun meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çizgisinden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
80. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson'un şutunu kaleci Julian, kornere çeldi.
86. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Boli'nin sol kanattan çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Bünyamin Balcı'nın şutunu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah (Dk.88 Ogün Bayrak), Krastev (Dk.68 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Antunes (Dk.82 Jeferson), Janderson (Dk.82 Ege Yıldırım), Juan,
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti (Dk.45 Dzhikiia), Paal (Dk.81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk.72 Boli), Storm (Dk.62 Abdülkadir Ömür), Safuri, Saric (Dk.45 Soner Dikmen), Doğukan Sinik, Van de Streek,
Goller: Dk.1 Juan, Dk. 22 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 26 Musah, Dk 90+2 Lis (Göztepe),

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.