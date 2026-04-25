Göztepe kazandı, Antalyaspor ateşe düştü!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.



Göztepe, 15. saniyede Juan Santos'un golüyle öne geçti. Juan, bu sezon Süper Lig'de atılan en hızlı golü kaydetti.



Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



GÖZTEPE, 3 MAÇ SONRA KAZANDI



Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile puanını eşitledi.



ANTALYASPOR ATEŞ HATTINA İNDİ



Arka arkaya 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 2 puana indi.



GELECEK HAFTA ZORLU MAÇLAR



Göztepe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

36. dakikadaki Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan'ın şutu, defans oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

55. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Göztepe atağında, Antunes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Juan'ın şutun meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çizgisinden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson'un şutunu kaleci Julian, kornere çeldi.

86. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Boli'nin sol kanattan çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Bünyamin Balcı'nın şutunu kaleci Lis, güçlükle çeldi.



Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah (Dk.88 Ogün Bayrak), Krastev (Dk.68 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Antunes (Dk.82 Jeferson), Janderson (Dk.82 Ege Yıldırım), Juan,

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti (Dk.45 Dzhikiia), Paal (Dk.81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk.72 Boli), Storm (Dk.62 Abdülkadir Ömür), Safuri, Saric (Dk.45 Soner Dikmen), Doğukan Sinik, Van de Streek,

Goller: Dk.1 Juan, Dk. 22 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Musah, Dk 90+2 Lis (Göztepe),



