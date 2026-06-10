Amedspor'dan Valerien Ismael hamlesi

Süper Lig'e yükselen Amedspor'un, Thomas Reis görüşmesinden sonuç alamayınca teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien Ismael'e resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 17:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amedspor'dan Valerien Ismael hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Amedspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Kulübün sportif direktörü Serkan Reçber'in son olarak Alman teknik adam Thomas Reis ile görüşme gerçekleştirdiği ancak bu temaslardan olumlu bir sonuç alınamadığı öğrenildi.

VALERIEN ISMAEL'E TEKLİF

Radyospor'un haberine göre Amedspor, daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Fransız teknik direktör Valerien Ismael için resmi teklif yaptı.

Deneyimli çalıştırıcının bu teklife vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.

EN SON BLACBURN'Ü ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran Ismael, Şubat 2025'te göreve başlamış ve Şubat 2026'da kulüpten ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Blackburn'deki görev süresince maç başına 1.02 puan ortalaması elde etti.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

2021-22 sezonunun son bölümünde Beşiktaş'ın başına geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekiple sezonu 6. sırada tamamladı. 2022-23 sezonuna ise iyi bir başlangıç yapan Fransız teknik adam, ilk haftalarda liderlik koltuğuna kadar yükselse de ilerleyen süreçte yaşanan puan kayıpları ve istikrarsız sonuçların ardından görevinden ayrıldı. Ismael, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, yüzde 42 galibiyet oranı ve 1.7 puan ortalaması yakaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.