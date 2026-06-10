Amedspor'dan Valerien Ismael hamlesi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Amedspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.
Kulübün sportif direktörü Serkan Reçber'in son olarak Alman teknik adam Thomas Reis ile görüşme gerçekleştirdiği ancak bu temaslardan olumlu bir sonuç alınamadığı öğrenildi.
VALERIEN ISMAEL'E TEKLİF
Radyospor'un haberine göre Amedspor, daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Fransız teknik direktör Valerien Ismael için resmi teklif yaptı.
Deneyimli çalıştırıcının bu teklife vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.
EN SON BLACBURN'Ü ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran Ismael, Şubat 2025'te göreve başlamış ve Şubat 2026'da kulüpten ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Blackburn'deki görev süresince maç başına 1.02 puan ortalaması elde etti.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
2021-22 sezonunun son bölümünde Beşiktaş'ın başına geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekiple sezonu 6. sırada tamamladı. 2022-23 sezonuna ise iyi bir başlangıç yapan Fransız teknik adam, ilk haftalarda liderlik koltuğuna kadar yükselse de ilerleyen süreçte yaşanan puan kayıpları ve istikrarsız sonuçların ardından görevinden ayrıldı. Ismael, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, yüzde 42 galibiyet oranı ve 1.7 puan ortalaması yakaladı.
Kulübün sportif direktörü Serkan Reçber'in son olarak Alman teknik adam Thomas Reis ile görüşme gerçekleştirdiği ancak bu temaslardan olumlu bir sonuç alınamadığı öğrenildi.
VALERIEN ISMAEL'E TEKLİF
Radyospor'un haberine göre Amedspor, daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Fransız teknik direktör Valerien Ismael için resmi teklif yaptı.
Deneyimli çalıştırıcının bu teklife vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.
EN SON BLACBURN'Ü ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran Ismael, Şubat 2025'te göreve başlamış ve Şubat 2026'da kulüpten ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Blackburn'deki görev süresince maç başına 1.02 puan ortalaması elde etti.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
2021-22 sezonunun son bölümünde Beşiktaş'ın başına geçen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekiple sezonu 6. sırada tamamladı. 2022-23 sezonuna ise iyi bir başlangıç yapan Fransız teknik adam, ilk haftalarda liderlik koltuğuna kadar yükselse de ilerleyen süreçte yaşanan puan kayıpları ve istikrarsız sonuçların ardından görevinden ayrıldı. Ismael, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, yüzde 42 galibiyet oranı ve 1.7 puan ortalaması yakaladı.