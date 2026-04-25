Küme düşen iki ekibin maçında tam 6 gol!

Trendyol 1. Lig'İn 37. haftasında Serikspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.



İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Serikspor 3-2 kazandı.



Antalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 51. dakikada Gökhan Altıparmak, 79. dakikada Anıl Koç, 84. dakikada Nalepa ve 90+4. dakikada Sadygov kaydetti.



Hatayaspor'un golleri 45+2'de Yunus Azrak ile 67. dakikada Ensar Arslan'dan geldi.



GELECEK MAÇLARI



Serikspor son hafta Boluspor ile, Hatayspor ise Vanspor ile karşılaşacak.

Stat: Serik İsmail Oğan



Hakemler: Asen Albayrak, Kadir Beyaz, Emrah Türkyılmaz



Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Skvortsov, Alperen Köşker (Dk. 65 Emre Nefiz), Şeref Özcan (Dk. 90+3 Ahmet Akyıldız), Nalepa, Gökhan Altıparmak (Dk. 88 Ekrem Terzi), Anıl Koç, Sadygov



Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Melih Şen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 89 Deniz Aksoy), Yunus Azrak (Dk. 75 Danjuma), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 89 Yılmaz Cin), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 89 Mustafa Said Aydın), Ating (Dk. 75 Chaadaev)



Goller: Dk. 45+2 Yunus Azrak, Dk. 67 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 51 Gökhan Altıparmak, Dk. 79 Anıl Koç, Dk. 85 Nalepa, Dk. 90 Sadygov (Serikspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Ensar Arslan, Dk. 40 Seyit Gazanfer, Dk. 42 Ating, Dk. 55 Sharif Osman, Dk. 86 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor), Dk. 86 Cengiz Demir (Serikspor)



