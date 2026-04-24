24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-481'
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
0-174'
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Napoli'den dört gollü net galibiyet!

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Napoli, sahasında Cremonese'yi 4-0 mağlup etti.

calendar 24 Nisan 2026 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli'den dört gollü net galibiyet!
İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Napoli, Cremonese'yi konuk etti.

Diego Armando Marodona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 4-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Scott McTominay, 45. dakikada Rasmus Höjlund, 45+3. dakikada Kevin de Bruyne ve 52. dakikada Alisson Santos attı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 69'a yükseltti. Cremonese, 28 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Como deplasmanına gidecek. Cremonese, Lazio'yu ağırlayacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
