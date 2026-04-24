Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı.

calendar 24 Nisan 2026 23:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
