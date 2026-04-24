24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-485'
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
0-178'
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş'tan bronz madalya

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

24 Nisan 2026 22:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Beyza Nur Akkuş, kadınlar 65 kiloda bronz madalya aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda Beyza Nur, üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen 18 yaşındaki milli güreşçi, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

Beyza Nur Akkuş, geçen yıl 20 yaş altında Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olmuştu.

Bronz madalya kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulunan milli güreşçi Beyza Nur, çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 7'nci olmuştum. Bu sene hedefim şampiyonluktu ama olsun 3'üncülükle kapattım. Benim için zor bir mücadeleydi. Ülkeme madalya kazandırdığım için mutluyum. Federasyon başkanımız Taha Akgül, milli takım ve kulüp antrenörlerime, beni destekleyen tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En büyük destekçim aileme de buradan selamlar yolluyorum. Asıl hedefim, büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Adım adım ilerlediğimi düşünüyorum. Bu yıl üçüncü oldum, seneye Allah'ın izniyle kendimden final bekliyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.