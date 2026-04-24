24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Carlos Alcaraz, Roland Garros'tan çekildi

Roland Garros'ta son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, bilek sakatlığı nedeniyle Roland Garros 2026'da yer almayacağını açıkladı.

calendar 24 Nisan 2026 19:19 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 19:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) son 2 yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvayı kaçıracağını duyurdu. 

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerin sonuçlarının ardından en ihtiyatlı olanın temkinli davranmak ve Roma ile Roland Garros'a katılmamak olduğuna karar verdik. Durumu değerlendirdikten sonra kortlara ne zaman döneceğimize karar vereceğiz. Benim için karmaşık bir an ama buradan daha güçlü çıkacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

2026 Fransa Açık, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık'ta sağ bileğinden sakatlanmasının ardından turnuvadan çekilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
