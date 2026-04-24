24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
2-079'
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
0-011'
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya!

Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa ikincisi oldu.

calendar 24 Nisan 2026 20:06 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 20:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Elvira, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk'taki organizasyonda dün Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5, Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, altın madalya alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. 

Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda gümüş madalya elde eden Elvira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Elvira, "Öncelikle babam ve annem olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefim tabii ki şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı, şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim." dedi.

Hedeflerinde bir değişiklik olmadığını ve katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren milli sporcu, "Ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Bu şampiyonada altın olmamış olabilir ama hedefim de değişiklik yok. Önümde dünya şampiyonası var orada bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Sonrasında da ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan düzenlenen madalya töreninde Elvira'ya gümüş madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verdi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 50 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 43 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.