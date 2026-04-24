Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu'ndan gümüş madalya!

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.



Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Elvira, ikincilik kürsüsünde yer aldı.



Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.



Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk'taki organizasyonda dün Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5, Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.





Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, altın madalya alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.



Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda gümüş madalya elde eden Elvira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Elvira, "Öncelikle babam ve annem olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefim tabii ki şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı, şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim." dedi.



Hedeflerinde bir değişiklik olmadığını ve katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren milli sporcu, "Ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Bu şampiyonada altın olmamış olabilir ama hedefim de değişiklik yok. Önümde dünya şampiyonası var orada bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Sonrasında da ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Öte yandan düzenlenen madalya töreninde Elvira'ya gümüş madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verdi.



