Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dam bronz madalya

24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

24 Nisan 2026 18:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 94 kiloda koparmada bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda koparmada son hakkında 166 kiloyu başarıyla kaldıran Hakan Şükrü, bu derecesiyle üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Milli sporcu, silkme müsabakasında ise üçüncü hakkında sakatlık yaşamasına rağmen 186 kiloluk kaldırışıyla yarışmayı tamamladı.

Toplamda 352 kiloya ulaşan Hakan Şükrü Kurnaz, genel klasmanda ise organizasyonu 6. sırada bitirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
