Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz'dam bronz madalya

Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 94 kiloda koparmada bronz madalya elde etti.



Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda koparmada son hakkında 166 kiloyu başarıyla kaldıran Hakan Şükrü, bu derecesiyle üçüncü olarak kürsüye çıktı.



Milli sporcu, silkme müsabakasında ise üçüncü hakkında sakatlık yaşamasına rağmen 186 kiloluk kaldırışıyla yarışmayı tamamladı.



Toplamda 352 kiloya ulaşan Hakan Şükrü Kurnaz, genel klasmanda ise organizasyonu 6. sırada bitirdi.



