24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Kayserispor'da yönetime el konuldu!

Süper Lig'de kritik viraja giren Kayserispor'da radikal kararlar peş peşe geldi. Ali Çamlı tam yetkiyle göreve getirilirken, ödemeler yapıldı, futbolcuların ihtarları geri çekildi. İşte detaylar...

calendar 24 Nisan 2026 19:17
Fotoğraf: X.com
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Kayserispor'da beklenen büyük operasyon Çaykur Rizespor maçı öncesi resmen hayata geçirildi. Kulüp yönetimine el konulurken, şehrin önde gelen isimlerinin kararıyla Ali Çamlı tam yetkiyle görevlendirildi. Nurettin Açıkalın ve mevcut yönetim kulüpten uzaklaştırıldı. 

KULÜPTE SIKIYÖNETİM

Alınan radikal kararlar kapsamında kulüpte adeta olağanüstü hal ilan edildi.Başkan Nurettin Açıkalın dahil olmak üzere hiç kimsenin kulübe alınmaması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

PRİMLER VE MAÇ BAŞI ÖDEMELERİ YAPILDI

Ali Çamlı'nın göreve başlamasıyla birlikte oyuncuların uzun süredir beklediği maç başı ve prim ödemeleri gerçekleştirildi.

FUTBOLCULAR İHTARLARINI GERİ ÇEKTİ

Gaziantepspor maçı sonrasında bir grup futbolcunun Kayserispor kulübünden alacaklarını tahsil edebilmek için notere başvurdukları konuşulmuştu. Ali Çamlı'nın yönetime el koymasıyla birlikte o futbolcularda ihtarlarını geri çekti.

ÇAMLI'DAN NET MESAJ: "ARTIK BURADAYIZ"

Sabah saatlerinde tesislere giden Ali Çamlı, antrenmanı yerinde takip etti. Oyuncularla bir araya gelen Çamlı'nın şu sözleri camiada yankı buldu. Çamlı, "Bundan sonra buradayız. Bu takımın ligde kalması için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız, yanınızdayız." diye konuştu.

Haber. Faruk AYDEMİR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
