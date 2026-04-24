Kayserispor'da yönetime el konuldu!

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Kayserispor'da beklenen büyük operasyon Çaykur Rizespor maçı öncesi resmen hayata geçirildi. Kulüp yönetimine el konulurken, şehrin önde gelen isimlerinin kararıyla Ali Çamlı tam yetkiyle görevlendirildi. Nurettin Açıkalın ve mevcut yönetim kulüpten uzaklaştırıldı.



KULÜPTE SIKIYÖNETİM



Alınan radikal kararlar kapsamında kulüpte adeta olağanüstü hal ilan edildi.Başkan Nurettin Açıkalın dahil olmak üzere hiç kimsenin kulübe alınmaması yönünde talimat verildiği öğrenildi.



PRİMLER VE MAÇ BAŞI ÖDEMELERİ YAPILDI



Ali Çamlı'nın göreve başlamasıyla birlikte oyuncuların uzun süredir beklediği maç başı ve prim ödemeleri gerçekleştirildi.



FUTBOLCULAR İHTARLARINI GERİ ÇEKTİ



Gaziantepspor maçı sonrasında bir grup futbolcunun Kayserispor kulübünden alacaklarını tahsil edebilmek için notere başvurdukları konuşulmuştu. Ali Çamlı'nın yönetime el koymasıyla birlikte o futbolcularda ihtarlarını geri çekti.



ÇAMLI'DAN NET MESAJ: "ARTIK BURADAYIZ"



Sabah saatlerinde tesislere giden Ali Çamlı, antrenmanı yerinde takip etti. Oyuncularla bir araya gelen Çamlı'nın şu sözleri camiada yankı buldu. Çamlı, "Bundan sonra buradayız. Bu takımın ligde kalması için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız, yanınızdayız." diye konuştu.



Haber. Faruk AYDEMİR



