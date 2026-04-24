24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!

calendar 24 Nisan 2026 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarına sert tepki gösterdi. 

"ESKİDEN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRDİ" 

Guardiola, Dünya Kupası'nın geçmişte çok daha ulaşılabilir bir organizasyon olduğunu vurguladı:

"Eskiden Dünya Kupası futbolun gerçek bir bayramıydı. İnsanlar dünyanın dört bir yanından gelir, ülkelerini desteklerdi ve her şey ulaşılabilir durumdaydı." 

"ŞİMDİ ÇOK PAHALI"

Deneyimli teknik adam, günümüzdeki fiyatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ise her şey çok pahalı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama umarım bunu düşünürler. Futbol, taraftarlar için var."

"TARAFTARLAR BU İŞİN TEMELİDİR"

Guardiola, futbolun ekonomik yapısında taraftarın rolünün altını çizdi:

"Elbette sponsorlar ve gelirler önemli. Ama taraftarlar bu işin temelidir. Onlar olmadan bu düzen devam edemez."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.