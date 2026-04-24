Milli halterci Büşra Çan, Avrupa altıncı oldu

Milli halterci Büşra Çan, Avrupa Şampiyonası'nda altıncı oldu.

calendar 24 Nisan 2026 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 86 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Çan, toplamda 6'ıncılığı elde etti.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon devam ediyor. 

Koparmada 103 kiloluk kaldırışıyla 7'nci, silkmede 129 kiloyla 6'ncı sırayı alan Büşra, toplam 232 kiloya ulaşarak şampiyonayı genel klasmanda da altıncı sırada tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 50 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 43 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
