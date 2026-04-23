23 Nisan: Bugün MACFit açık mı? Spor salonları çalışıyor mu?

Bugün antrenmanını atlamak istemeyen veya kardiyosunu aradan çıkarmak isteyen fitness tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o turnikeler bugün dönmeye devam edecek mi?

Kısa, net ve pre-workout'unuzu hazırlamanızı sağlayacak o müjdeli cevap: Evet! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olsa da, Türkiye genelindeki MACFit kulüpleri AÇIKTIR ve hizmet vermeye devam etmektedir!

MACFit yönetimi, üyelerinin antrenman düzeninin bozulmaması adına 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 1 Ocak gibi resmi tatillerin tamamında kulüplerini açık tutmaktadır. Yani bugün gönül rahatlığıyla spor salonunuza gidip ter atabilirsiniz.

Resmi tatillerde kulüpler açık olsa da, mesai saatleri şubenin konumuna göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bugün salona gitmeden önce dikkat etmeniz gereken kritik çalışma saatleri şu şekildedir:

Standart Şubeler (Cadde/Sokak): Normal şartlarda hafta içi 07.00 - 23.00 saatleri arasında çalışan bağımsız kulüpler, resmi tatil günlerinde genellikle hafta sonu tarifesi olan 08.00 - 20.00 (veya bazı büyük kulüplerde 22.00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

AVM İçerisindeki Şubeler: Eğer kayıtlı olduğunuz MACFit kulübü bir alışveriş merkezinin içindeyse, doğrudan AVM'nin çalışma saatlerine uymak zorundadır. AVM'ler 23 Nisan'da açık olduğu için bu şubeler tam kapasiteyle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

Kritik Tavsiye: Turnikeden geri dönmemek için yola çıkmadan önce MACFit mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden kendi kulübünüzün sayfasına girerek bugüne özel saat bilgisini (Tatil Günü Mesaisi) teyit etmeniz hayat kurtaracaktır!