23 Nisan berberler, kuaförler açık mı, çalışıyor mu? 2026

Tatil gününü kişisel bakımına ayırmak isteyen kadınlar ve erkekler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün o makas sesleri ve fön makineleri çalışmaya devam edecek mi?

Kısa, net ve bakım planlarınızı hayata geçirmenizi sağlayacak o müjdeli cevap: Evet! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olsa da, Türkiye genelindeki BERBERLER, ERKEK/KADIN KUAFÖRLERİ VE GÜZELLİK SALONLARI GENEL OLARAK AÇIKTIR VE HİZMET VERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR!

Berberler ve kuaförler, bankalar veya devlet daireleri gibi kamu kurumlarına bağlı olmadıkları için resmi tatillerde (milli bayramlarda) kepenk kapatma zorunlulukları yoktur. Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği haftalık zorunlu izin günleri de genellikle Pazar günlerine denk geldiği için, bugün (23 Nisan Perşembe) mahallenizdeki esnafın büyük bir çoğunluğu normal mesaisine devam etmektedir.

Resmi tatillerde kuaför arayışına giren vatandaşların bilmesi gereken birkaç ufak detay bulunuyor:

AVM İçerisindeki Kuaförler: Alışveriş merkezlerinin (AVM) içinde yer alan kuaför ve güzellik salonları, AVM'nin çalışma saatlerine (genellikle 10.00 - 22.00) tabidir. AVM'ler 23 Nisan'da açık olduğu için bu salonlar da kesinlikle tam kapasite çalışmaktadır.

Mahalle Kuaförleri ve Berberleri: Sokak aralarındaki ve caddelerdeki bağımsız işletmelerin %90'ı bugün açıktır. Ancak bu işletmeler tamamen şahıs firması olduğu için, dükkan sahibi kendi kişisel inisiyatifini kullanarak (örneğin çocuğunun 23 Nisan gösterisine katılmak için) dükkanını yarım gün veya tam gün kapatma kararı almış olabilir.

Kritik Tavsiye: Resmi tatillerde herkes boş olduğu için kuaförlerde ve berberlerde inanılmaz bir yoğunluk (sıra) yaşanır. Kapıdan dönmemek veya saatlerce sıra beklememek için yola çıkmadan önce mutlaka kendi kuaförünüzü arayıp randevu almanız hayat kurtaracaktır!