FIFA'nın yeni planı ortalığı karıştırdı, lig maçları artık...

YOLUN BAŞLANGICI: RELEVENT SPORTS VE MİAMİ DAVASI

ÇALIŞMA GRUBUNDA KİMLER VAR?

LA LİGA VE SERİE A SIRAYI BEKLİYOR



PREMİER LİG GEÇMİŞTEKİ "39. MAÇ" TRAVMASINI UNUTMADI



İngiltere Premier Lig bu tartışmada özellikle temkinli bir pozisyon sergiliyor. Bunun somut bir nedeni var: 2008'de Premier Lig yönetimi "39. maç" adıyla bilinen öneriyle bazı karşılaşmaları başka ülkelerde oynatmayı gündemine aldı. Taraftarların yoğun tepkisi karşısında plan rafa kaldırıldı.



OneFootball'ın aktardığına göre Premier Lig'in şu an yurt dışı maç için herhangi bir planı bulunmuyor. Ama kurallar değişirse tablo değişir — ve Premier Lig'in ABD pazarındaki büyüme iştahı bilinmiyor değil.



FIFA NE DİYOR, UEFA NE DÜŞÜNÜYOR?



FIFA Başkanı Infantino bugüne kadar bu konuda açık bir destek vermedi ama "futbolun küreselleşmesi" söylemine tutarlı biçimde sahip çıktı. FIFA'nın 2014'te oluşturulan mevcut kuralları, maçların yalnızca "ilgili tarafların onayıyla" başka ülkelerde oynanmasına izin veriyor — ama FIFA'ya bu tür durumları durdurma yetkisi vermiyor.



UEFA ise bu tartışmada rahatsız bir pozisyonda. LBC'nin haberleştirdiğine göre UEFA icra komitesi, La Liga ve Serie A'nın yurt dışı maç taleplerini "isteksizce" onayladı ve resmi açıklamasında mevcut FIFA çerçevesinin "yeterince açık ve ayrıntılı olmadığını" belirtti.



SÜPER LİG VE TÜRK TAKIMLARI



Bu tartışma Türk futbolunu da yakından ilgilendiriyor. FIFA'nın yeni çerçevesi hayata geçerse Süper Lig kulüplerinin de yurt dışında maç oynayabileceği kapı aralanmış olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Körfez, Kuzey Afrika veya ABD pazarına yönelik iştahı gizli değil — bu iki kulüp, FIFA kararını yakından takip eden taraflar arasında.



Çalışma grubu süreci devam ediyor. Onay mekanizması, taraftar hakları, adalet ve ayrımcılık yapmama kriterleri netleşmeden nihai kurallar açıklanamaz. Ama La Liga ve Serie A'nın sırada beklemesi, taraftar gruplarının "bu olursa futbol değişir" telaşı ve Guardian'ın bugün bu konuyu yeniden gündemin üst sıralarına taşıması, kararın yakın olduğuna işaret ediyor.



Kronoloji — Lig Maçları Yurt Dışı Tartışması



2018 → Relevent Sports, Barcelona-Girona'yı Miami'de organize etmek istedi; FIFA engelledi

2019 → Relevent, FIFA ve US Soccer'a rekabet hukuku ihlali davası açtı

2019 → La Liga, İspanya Süper Kupası için Suudi Arabistan ile 3 yıllık 120 milyon euro anlaşma imzaladı

Nisan 2024 → Relevent davayı geri çekti; FIFA kural değişikliğini değerlendireceğini taahhüt etti

Mayıs 2024 → FIFA Konseyi çalışma grubu kurdu

Eylül 2025 → La Liga ve Serie A somut planlar açıkladı; taraftar grupları FIFA'ya mektup yazdı

Nisan 2026 → The Guardian: FIFA sezon başına 1 yurt dışı maç çerçevesi üzerinde çalışıyor



PLANLANAN MAÇLAR (onay bekliyor):



⚽ Villarreal - Barcelona → Miami, Hard Rock Stadium

⚽ AC Milan - Como → Avustralya (Sydney veya Melbourne)

Futbolun en büyük tartışmalarından biri somutlaşıyor: FIFA, lig maçlarının sezon başına bir kez yurt dışında oynanmasının önünü açacak yeni bir düzenleyici çerçeve hazırlıyor. Premier League ABD'de, La Liga Asya'da oynayabilir. Kulüpler kazanır; taraftarlar, taraftarlar ne olur?The Guardian, 24 Nisan 2026'da FIFA'nın liglere sezon başına bir yurt dışı maç hakkı tanıyacak yeni bir düzenleyici çerçeve üzerinde çalıştığını haberleştirdi. Henüz kesin bir karar yok — ama çalışma grubu süreci ilerliyor ve teklifin somutlaşması zaman meselesi olarak görülüyor.Premier League maçları ABD'de, La Liga karşılaşmaları Asya'da oynanabilecek. İtalya Serie A'nın zaten Avustralya'da oynama planları var. La Liga ise Miami'de bir maç için onay beklediğini açıkladı.Bu kararın neden Dünya Kupası ekseninde önemli olduğu da açık: FIFA'nın futbolu "küreselleştirme" stratejisi, Dünya Kupası'nı 48 takıma çıkarması, FIFA Series turnuvası, Kulüpler Dünya Kupası'nı genişletmesi ve bu yurt dışı maç hamlesi — hepsi aynı büyük planın parçaları.Bu konunun fitilini ateşleyen olay 2018'e dayanıyor. Amerikalı organizatör Relevent Sports, Barcelona ile Girona'yı Miami'de bir La Liga maçı için bir araya getirmeyi planladı. FIFA'nın yönetim kurulu buna izin vermedi. Relevent, FIFA ve ABD Futbol Federasyonu'na karşı dava açtı: rekabet hukukuna aykırı davranma iddiasıyla.Nisan 2024'te taraflar uzlaşmaya vardı ve dava geri çekildi. Bu uzlaşma, FIFA'nın kural değişikliği konusunu "değerlendirmeye alacağına" dair taahhüdü içeriyordu. Mayıs 2024'te FIFA Konseyi, konuyu incelemek üzere resmi bir çalışma grubu kurdu.FIFA'nın resmi açıklamasında çalışma grubunun görev tanımı şöyle belirlendi: "Kulüplerarası uluslararası maç veya organizasyonların yetkilendirilmesine ilişkin kuralları, prosedürleri ve süreçleri gözden geçirmek ve yeni önerilerde bulunmak."FIFA'nın inside.fifa.com üzerinden yaptığı açıklamaya göre çalışma grubunda kulüpler, ligler ve taraftar gruplarından temsilciler yer alıyor. Herhangi bir önerinin "şeffaflık, tarafsızlık, ayrımcılık yapmama ve orantılılık" ilkelerine dayanması zorunlu kılındı.Konseyin dikkate alınmasını istediği kriterlerden biri şu: "Yurt dışında oynanan maçta yer alan takımların taraftarlarının, ev sahibi ülkedeki maça katılmaları için yeterli imkânın sağlanmış olması." Bu kriter, tartışmanın tam merkezinde yer alıyor — çünkü Meksikalı bir taraftar, takımının ABD'deki bir maçını izlemek için ne öder?La Liga yönetimi, 2025 sezonu itibarıyla yurt dışında maç oynamayı beklediğini daha önce açıklamıştı. Villarreal ile Barcelona'nın Miami'deki Hard Rock Stadium'da Aralık ayında buluşması planlanıyor. Ancak ABD Futbol Federasyonu (US Soccer), bu hamlenin MLS'e ticari zarar verebileceği gerekçesiyle temkinli davranıyor.Serie A da Avustralya'da bir maç organize etmeye çalışıyor: AC Milan - Como karşılaşması Sydney veya Melbourne'da oynanabilir.LBC'nin haberleştirdiğine göre Eylül 2025'te Avrupa taraftar örgütleri — FSE (Football Supporters Europe), Bağımsız Taraftarlar Konseyi, Futbol Taraftarları Derneği Avustralya ve İspanyol taraftarlar grubu FASFE — FIFA'ya ortak bir mektup yazarak bu adımı "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Bu girişimi yapanlar yalnızca tek seferlik bir etkinlikle ilgilendiğini söylüyor — biz bunu reddediyoruz. İzin verilirse bu, futbol için kaos Pandora'nın kutusunu açar. Kısa vadeli ticari çıkarlar, futbolun toplumsal kökenlerini ve kulüplerimizin içinden çıktığı toplulukları korumaya tercih edilemez."