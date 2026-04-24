24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Göztepe 3 eksikle Antalya'yı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'inde Göztepe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

24 Nisan 2026 12:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kocalelispor'la 1-1 berabere kalıp 43 puana yükselen ancak averajla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe 25 Nisan Cumartesi günü sahasında 28 puana sahip 14'üncü Hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Oğuzhan Çakır görev alacak. Ev sahibi Göztepe'de sarı kart cezalıları Brezilyalı stoper Heliton, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi maçta görev alamayacak.

Kocaelispor deplasmanında sakatlık geçiren ve maçın 26'ncı dakikasında oyundan alınan sağ bek Ogün ise büyük ihtimalle maç kadrosunda olmayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 250, 2'nci kategori 3 bin, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategori 500, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi. Avrupa kupalarına katılma yarışında son kozlarını oynayan Göztepe, sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
