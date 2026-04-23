Haber Tarihi: 23 Nisan 2026 17:21 -
Güncelleme Tarihi:
23 Nisan 2026 17:21
Arda Güler sakatlandı mı? Dünya Kupası'na yetişecek mi?
Tüm Türkiye, haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın ateşiyle yanıp tutuşurken, İspanya'dan gelen o kahredici son dakika haberi spor dünyasına adeta bomba gibi düştü! Real Madrid formasıyla bu sezon fırtınalar estiren ve göğsümüzü kabartan 21 yaşındaki milli gururumuz Arda Güler'in sakatlandığı açıklandı. Gelen ilk resmi bilgilerin ardından futbolseverler büyük bir panikle arama motorlarına akın etti. Sabahtan bu yana "Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler'in sakatlığı ne, kaç hafta yok? Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte Real Madrid'in yayınladığı o sağlık raporu ve genç yıldızımızın sakatlık krizinin perde arkası...
Formasını giyip ay-yıldızlı ekibi desteklemek için gün sayan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o sihirli sol ayak Dünya Kupası'nda çimlere basabilecek mi?
ARDA GÜLER SAKATLANDI MI, HASTALIĞI/SAKATLIĞI NE? (23 NİSAN 2026)Kısa, net ve moralleri bir miktar bozacak o cevap: Evet, maalesef Arda Güler sakatlandı! Real Madrid kulübü bugün (23 Nisan 2026) resmi bir açıklama yaparak genç yıldızımızın sağ arka adalesinde (sağ biceps femoris kası) zedelenme ve ezilme tespit edildiğini duyurdu.Son olarak 21 Nisan'da oynanan Alavés mücadelesinde sahaya çıkan ve antrenmanda şanssız bir an yaşayan Arda Güler'in sağlık durumu, kulüp doktorları tarafından yakın takibe alındı.ARDA GÜLER SEZONU KAPATTI MI, KAÇ HAFTA YOK?İspanyol devinin sağlık ekibinden sızan bilgilere ve spor basınının ulaştığı detaylara göre tablo şu şekilde:Arka adale sakatlıklarının nüksetme riskinin çok yüksek olması sebebiyle risk alınmayacak.Milli futbolcumuzun iyileşme süreci en az 4 ila 5 hafta sürecek.Bu süre zarfında La Liga'da maç kaçıracak olan Arda Güler, Real Madrid ile sezonu resmi olarak kapatmış oldu!Küçük bir not: Milli yıldızımız bu talihsiz sakatlığa kadar bu sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda tam 50 maça çıkmış, 6 gol ve 14 asistle inanılmaz bir istatistiğe imza atmıştı.
2026 DÜNYA KUPASI TEHLİKEYE GİRDİ Mİ? (MİLLİ TAKIM DETAYI)İşte 85 milyonun yüreğini ağzına getiren o asıl soru: 11 Haziran'da başlayacak olan dev turnuvada Arda Güler formasına kavuşabilecek mi?Spor otoritelerinden ve İspanyol basınından gelen bilgilere göre ciddi bir risk bulunmuyor! Arda Güler'in uzun vadeli ve kronik bir sağlık sorunu yok. Özel bir sağlık ekibi ve antrenörler eşliğinde sıkı bir rehabilitasyon sürecine girecek olan yıldız oyuncunun, haziran ayının ilk günlerinde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor. Yani bir aksilik yaşanmazsa, Arda Güler 13-14 Haziran'da Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası ilk maçına YETİŞECEK! Milli yıldızımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve o formayla atacağı efsanevi golleri görmek için gün sayıyoruz...
