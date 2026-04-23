23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Derbi öncesi sosyal medyada savaş: Galatasaray & Fenerbahçe

Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında TFF ataması ve hakem kararları üzerinden sosyal medyada karşılıklı sert mesajlarla tansiyon yükseldi.

calendar 23 Nisan 2026 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 15:43
Derbi öncesi sosyal medyada savaş: Galatasaray & Fenerbahçe
Derbi öncesi Türk futbolunda tansiyon hızla yükselirken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalar gündemi domine etti.

GALATASARAY'DAN TFF KARARI

Sürecin başlangıcında, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray'ın Dursun Özbek imzaıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili yaptığı "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP: "SAKIN HA!"

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından imalı ifadeler içeren yapan bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulübün mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma…
Sakın ha kırmızıyı gösterme…
Sakın ha VAR'a gitme…
Sakın ha penaltı verme…
Sakın ha bazı konuları açma
'Sakın ha…'

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.
Şimdi 'ilişkiler askıya'…

Sıra bu maçta mı?"

Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, tartışmalar derbi atmosferini daha da gerdi.

GALATASARAY: "HAYIRDIR? ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?"

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray cephesi Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt verdi. 

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımı alıntılayarak, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE: "KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımına Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi ve Sarı-Lacivertliler de Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak "Kişi kendinden bilir işi" yazdı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
