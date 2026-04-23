23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Jalen Williams'ın sakatlığı Thunder'ı endişelendirdi

Oklahoma City Thunder yıldızı Jalen Williams, Phoenix Suns karşısında alınan 120-107'lik 2. maç galibiyetinde sakatlanarak oyunu terk etti.

23 Nisan 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jalen Williams'ın sakatlığı Thunder'ı endişelendirdi
Oklahoma City Thunder yıldızı Jalen Williams, Phoenix Suns karşısında alınan 120-107'lik 2. maç galibiyetinde sakatlanarak oyunu terk etti.

Üçüncü çeyreğin ortalarında sol arka adalesini tutarak kenara gelen Williams'ın sol hamstring bölgesinde sorun yaşadığı açıklandı. Kaçırdığı bir turnike sonrası sakatlık yaşayan oyuncu, hemen ardından faul yaparak oyundan çıkmayı tercih etti.

Thunder başantrenörü Mark Daigneault, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sol hamstringini yeniden zorladığını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde detaylı inceleme yapacağız ve uygun zamanda güncelleme paylaşacağız."

Williams daha önce sezon içinde sağ hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ayrıca sezon başında sağ bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle ilk 19 maçı kaçırmıştı.

Buna rağmen Thunder, normal sezonda 64 galibiyetle ligin en iyi derecesini elde etti ve Williams'ın olmadığı süreçte de 39-10'luk etkileyici bir performans sergiledi.

Oyuncu, serinin ilk maçında 22 sayı, 7 ribaund ve 6 asistlik performansının ardından ikinci maçta da etkili başlamış, ilk altı şutunu sayıya çevirerek 23 dakikada 19 sayı, 4 asist ve 1 top çalma üretmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
