Jalen Williams'ın sakatlığı Thunder'ı endişelendirdi

Oklahoma City Thunder yıldızı Jalen Williams, Phoenix Suns karşısında alınan 120-107'lik 2. maç galibiyetinde sakatlanarak oyunu terk etti.



Üçüncü çeyreğin ortalarında sol arka adalesini tutarak kenara gelen Williams'ın sol hamstring bölgesinde sorun yaşadığı açıklandı. Kaçırdığı bir turnike sonrası sakatlık yaşayan oyuncu, hemen ardından faul yaparak oyundan çıkmayı tercih etti.



Thunder başantrenörü Mark Daigneault, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Sol hamstringini yeniden zorladığını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde detaylı inceleme yapacağız ve uygun zamanda güncelleme paylaşacağız."



Williams daha önce sezon içinde sağ hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ayrıca sezon başında sağ bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle ilk 19 maçı kaçırmıştı.



Buna rağmen Thunder, normal sezonda 64 galibiyetle ligin en iyi derecesini elde etti ve Williams'ın olmadığı süreçte de 39-10'luk etkileyici bir performans sergiledi.



Oyuncu, serinin ilk maçında 22 sayı, 7 ribaund ve 6 asistlik performansının ardından ikinci maçta da etkili başlamış, ilk altı şutunu sayıya çevirerek 23 dakikada 19 sayı, 4 asist ve 1 top çalma üretmişti.



