Almanya Kupası'nda finale yükselen ilk ekip belli oldu!

Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.
BayArena'da oynanan müsabakayı Bayern Münih 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bavyera ekibini finale taşıyan golleri; 22. dakikada Harry Kane ve 90+4'te Luis Diaz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Münih temsilcisi finalde, Stuttgart - Freiburg eşleşmesinin galibi ile kupa mücadelesi verecek.
