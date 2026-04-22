22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

10 kişi Atletico Madrid, Elche'ye yenildi!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Elche'ye 3-2 mağlup oldu.

22 Nisan 2026 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 23:47
10 kişi Atletico Madrid, Elche'ye yenildi!
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı.

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadelede Elche sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadelede golleri ev sahibinde 18. dakikada David Affengruber, 33. dakikada penaltıdan ve 75. dakikada Andre Silva; Atletico Madrid de ise 10 ve 34. dakikalarda Nicolas Gonzalez kaydetti.

Öte yandan İspanyol devinde 31. dakikada Thiago Almada, bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Eder Sarabia'nın öğrencileri ligdeki puanını 33 yaparken; ligde üst üste 4. kez mağlup olan Diego Simeone'nin öğrencileri 58 puanda kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında Elche deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
