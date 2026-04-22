10 kişi Atletico Madrid, Elche'ye yenildi!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı.



Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadelede Elche sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Mücadelede golleri ev sahibinde 18. dakikada David Affengruber, 33. dakikada penaltıdan ve 75. dakikada Andre Silva; Atletico Madrid de ise 10 ve 34. dakikalarda Nicolas Gonzalez kaydetti.



Öte yandan İspanyol devinde 31. dakikada Thiago Almada, bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Eder Sarabia'nın öğrencileri ligdeki puanını 33 yaparken; ligde üst üste 4. kez mağlup olan Diego Simeone'nin öğrencileri 58 puanda kaldı.



La Liga'nın 34. haftasında Elche deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.



