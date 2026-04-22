FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçı PAOK'un

22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-173'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
0-04'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-04'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1DA
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
1-147'

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında PAOK, Surne Bilbao Basket'i 79-73 mağlup etti

calendar 22 Nisan 2026 21:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK, sahasında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i 79-73 yendi.

PAOK Spor Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 43-35 üstünlükle girdi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan PAOK, üçüncü periyodunu 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 79-73 kazandı.

Yunanistan ekibinde Patrick Beverley, 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Justin Jaworski'nin 24 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Şampiyonun belirleneceği rövanş karşılaşması, 29 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
