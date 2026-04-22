FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçı PAOK'un

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK, sahasında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i 79-73 yendi.
PAOK Spor Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 43-35 üstünlükle girdi.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan PAOK, üçüncü periyodunu 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 79-73 kazandı.
Yunanistan ekibinde Patrick Beverley, 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Justin Jaworski'nin 24 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.
Şampiyonun belirleneceği rövanş karşılaşması, 29 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
