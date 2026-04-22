22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Galatasaray'da Gomis sesleri; geri dönüyor

Galatasaray'da seçimler sonrası Bafetimbi Gomis'in sportif direktör olarak döneceği öne sürüldü.

22 Nisan 2026 14:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul'a hazırlanıyor. Yeni dönemle birlikte sarı kırmızılı kulüpte yönetim ve idari kadroda yeniliklerin yaşanması bekleniyor.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray kulislerinde, Bafetimbi Gomis'in seçim sonrasında sportif direktör olarak göreve başlayacağı ileri sürüldü.

CENK ERGÜN'ÜN DE İSMİ GEÇİYOR

Camiada konuşulan bir diğer noktanın, Gomis ile birlikte Cenk Ergün'ün de sportif direktör olarak dönebileceği belirtildi.

İKİ DÖNEM GALATASARAY FORMASI GİYDİ

40 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 2017/18 ve 2022/23 sezonlarında Galatasaray forması giydi.

Gomis, Galatasaray forması giydiği 86 maçta 51 gol atıp 9 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.