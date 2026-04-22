Galatasaray'da Gomis sesleri; geri dönüyor

Galatasaray, Mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul'a hazırlanıyor. Yeni dönemle birlikte sarı kırmızılı kulüpte yönetim ve idari kadroda yeniliklerin yaşanması bekleniyor.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray kulislerinde, Bafetimbi Gomis'in seçim sonrasında sportif direktör olarak göreve başlayacağı ileri sürüldü.
CENK ERGÜN'ÜN DE İSMİ GEÇİYOR
Camiada konuşulan bir diğer noktanın, Gomis ile birlikte Cenk Ergün'ün de sportif direktör olarak dönebileceği belirtildi.
İKİ DÖNEM GALATASARAY FORMASI GİYDİ
40 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 2017/18 ve 2022/23 sezonlarında Galatasaray forması giydi.
Gomis, Galatasaray forması giydiği 86 maçta 51 gol atıp 9 asist yaptı.
