Eyvah eyvah! Dünya Kupası'nda dikkat çeken gelişme

BUGÜN NE OLDU

İRAN SPOR BAKANI: "GİTMEYEBİLİRİZ"

ANTRENMAN KAMPI 10 MAYIS'TA BAŞLIYOR

FIFA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ



- 15 Haziran: Yeni Zelanda — Los Angeles

- 21 Haziran: Belçika — Los Angeles

- 26 Haziran: Mısır — Seattle



Dünya sıralamasında 21. sıradaki İran, şimdiye kadar hiçbir Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi.



KARAR NE ZAMAN?



Tüm tarafların üzerinde anlaştığı tek şey şu: Karar yaklaşıyor. Ancelotti, Brezilya kadrosunu 18 Mayıs'ta açıklayacak; FIFA ön kadro listelerini 11 Mayıs'a kadar istiyor. İran için de bu zaman çizelgesi belirleyici. Hükümet onayı 10 Mayıs'taki hazırlık kampından önce gelmek zorunda.



Kronoloji — ABD-İran Savaşı ve Dünya Kupası



28 Şubat 2026 — ABD ve İsrail İran'a hava saldırısı başlattı; Yüce Lider hayatını kaybetti

Mart 2026 — İran maçlarının Meksika'ya taşınmasını talep etti; FIFA reddetti

31 Mart 2026 — Infantino Antalya'da İran takımını ziyaret etti

7 Nisan 2026 — Pakistan arabuluculuğuyla ABD-İran ateşkesi yürürlüğe girdi

11 Nisan 2026 — İslamabad'da müzakereler; anlaşma sağlanamadı

15 Nisan 2026 — Infantino CNBC'ye: "Geliyorlar, kesinlikle"

21 Nisan 2026 — Donyamali: "Milli takım gitmeyebilir, karar hükümete ait"

22 Nisan 2026 — Ateşkes son tarihi → Trump uzattı; İran: "Bunun bir önemi yok"

10 Mayıs 2026 — İran hazırlık kampı başlangıcı (hükümet onayına bağlı)

11 Mayıs 2026 — FIFA ön kadro listeleri son tarihi

11 Haziran 2026 — Dünya Kupası başlıyor

15 Haziran 2026 — İran'ın ilk maçı: Yeni Zelanda, Los Angeles

22 Nisan, ABD - İran ateşkesinin bitiş günüydü. Trump, son dakikada "Uzatıyorum" dedi. İran'dan yanıt sert: "Bunun bir önemi yok." Bu tablo Dünya Kupası'nı da doğrudan etkiliyor: Spor Bakanı Donyamali dün gece çok net konuştu — "Milli takım gitmeyebilir. Karar hükümetin."22 Nisan sabahı, Pakistan arabuluculuğuyla 7 Nisan'da yürürlüğe giren ABD-İran ateşkesinin dolması gerekiyordu. Ateşkesin tam olarak ne zaman biteceği bile netleşemedi: Trump "Çarşamba akşamı Washington saatiyle" derken, Pakistan "22 Nisan sabahı 4:50 PST" dedi. Beyaz Saray bu çelişkiyi açıklamadı.Ardından Trump, Truth Social'dan yazdı: Ateşkesi uzatıyor. Gerekçesi, İran hükümetinin "ciddi biçimde bölünmüş" olması ve Pakistan'ın talepte bulunması. Liman ablukasının ise süreceğini ekledi.Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif aynı saatlerde X'ten teşekkür paylaşımı yaptı: "Devlet Başkanı Trump'a, diplomatik çabaların sürmesine izin vermek için ateşkesi uzatma talebimizi kabul etmesine şahsen ve Genelkurmay Başkanı adına içtenlikle teşekkür ederim."İran'dan yanıt gecikmedi. Meclis Başkanı Ghalibaf'ın kıdemli danışmanı Mahdi Muhammadi'nin değerlendirmesi kısa ve sert oldu: "Bunun bir önemi yok."Tüm bu diplomatik tablonun ortasında İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali dün gece İran medyasına konuştu. Sözleri aynı anda futbol dünyasında da yankı uyandırdı.Al Jazeera'nın haberine göre Donyamali, İran'ın Tasnim haber ajansından aktarılan açıklamalarında şöyle dedi: "ABD'deki oyuncularımızın güvenliği sağlanırsa Dünya Kupası'na gideceğiz. Ancak katılım kararını hükümet ve Yüce Milli Güvenlik Konseyi verecek."Ardından ekledi: "Milli takım belki de Dünya Kupası'na gitmeyecek. Ama gideceksek hazır olmak zorundayız."Ve profesyonel görevini de netleştirdi: "Mesleki açıdan görevimiz çalışmayı ve hazırlığı sürdürmektir."Donyamali, hükümet onay verse milli takımın 10 Mayıs'ta turnuva öncesi hazırlık kampına başlayacağını açıkladı. Kampın bir haftadan uzun süreceği belirtildi.İran Futbol Federasyonu FIFA'dan maçların ABD'den Meksika'ya taşınmasını talep etmişti; FIFA reddetmişti. Federasyon bu talep doğrultusunda Meksika'yla da görüşme yürüttü. Ancak FIFA'nın "Plan A'dan başka plan yok" tutumu karşısında talep rafa kalktı.Aylardır süren bu belirsizliğe rağmen Teknik Direktör Amir Ghalenoei hazırlıklarını sürdürüyor. Mart ayında Antalya'da Kosta Rika'yı 5-0, Nijerya'ya 1-2 karşılaşmalar oynadı. Maçlar siyasi protestoların yayına taşınmaması gerekçesiyle kapalı kapılar ardında oynandı.FIFA Başkanı Infantino geçen hafta CNBC'ye verdiği röportajda "İran milli takımı kesinlikle geliyor" demişti. Al Jazeera'nın haberine göre Infantino, ateşkesin 22 Nisan'daki son tarihine de değindi: "O zamana kadar elbette durumun barışçıl bir hale gelmesini umuyoruz. Bu kesinlikle yardımcı olur. Ama İran gelmek zorunda. Tabii ki halkını temsil ediyorlar. Eleme oynadılar. Oyuncular oynamak istiyor."Trump ise geçen ay sosyal medyasında şöyle yazmıştı: "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na davetlidir, ancak kendi hayat ve güvenlikleri açısından orada bulunmalarının uygun olmadığını düşünmüyorum." Bu çelişkili mesajlar ne ABD'li yetkililere ne İranlı oyunculara güvence vermiyor.GRUBUN TABLOSUİran, G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alıyor. Üç maçın tamamı ABD'de: