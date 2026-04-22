İlhan Palut: 'Camiamızın özlediği galibiyetler...'

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil beyazlı camianın özlediği sonucu elde ettiklerini belirterek, mutlu olduklarını ve taraftarları sevindirdiklerini söyledi.



Palut, "Bunlar çok önemli maçlar. Hem kupada çeyrek final hem değerli bir rakiple oynuyoruz. Maçtan önce bakınca önemi ortadaydı. Maçın içine gelince; ilk yarıda dengeli bir oyun oldu. Fenerbahçe'nin geldiği noktalar vardı. Biz de geldik ama son hareket noktasında eksik kaldık. İkinci yarıda 10 dakika karşılık verdik, üçüncü bölgeye gittik ama üretemedik. Fenerbahçe'ye de çok büyük pozisyon vermedik. 70'den sonra Fenerbahçe dominasyonuyla geçti. Önde baskıya çıkmakta çok zorlandık. Bize düşen doğru opsiyonları bulup topu 3. bölgeye yaklaştık ama yorgunluk bize bu şansı vermedi. Genelde topun arkasında bekledik. Bu aslında negatifti. İyi savunma yaptık. Bir penaltı golü, çok iyi dakikada geldi. Fenerbahçe'nin duran topları, çok adamla kümeleşmesine iyi defansla karşılık verdik. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet yarı final için değerli. İkincisi takım olarak yeni yeni kafayı kaldırıyoruz. Fenerbahçe gibi değerli bir rakip karşısında galip gelmek özgüvenimizi artırabilir. En önemli noktalardan birisi, camiamızın özlediği galibiyetler..." dedi.



Gelecek maçlar hakkında konuşan tecrübeli teknik direktör, "Önce Trabzonspor, ardından yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Test maçları. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir sonraki seneye daha özgüvenli bakmak istiyoruz. Trabzonspor değerli bir takım, geçiş senesini yarışması senesi olarak geçirdiler, başardılar. Çok zor maç olacak. Bize düşen en önemli görev, bugünkü galibiyetin rahatlık değil inanç yüklemesine dönüşmesini sağlamak. En iyi mücadeleyi vereceğiz, Trabzonspor'a saygı duyacağız, en iyi sonuç için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Palut, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, "Tabii ki Fenerbahçe de geldi. İlk 45 dakika aldığımız topları üçüncü bölgeye çok iyi taşıdık. Girişimlerimiz oldu ama daha çok net pozisyona ihtiyacımız vardı. Bu arada iyi savunma yaptık, Fenerbahçe'ye de net pozisyon vermedik."dedi. İkinci yarıda bir süre daha hücum etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Palut, ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğunu ve baskıyı artırdığını kaydetti.



Palut, bu bölümde daha kompakt bir savunma anlayışıyla oyunu sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Uzatmanın son dakikalarında duran top ve devamında inanılmaz değerli bir dakikada bir penaltı kazandık. Aslında etkili olmakta zorlandığımız anlarda bir nevi imdadımıza yetişen bir pozisyon ve penaltı golü oldu. Fenerbahçe'nin bundan sonraki baskını savunabildik ve önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik."



Oyuncularını tebrik eden Palut, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti, Fenerbahçe'ye de başarı diledi.



