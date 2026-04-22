Galatasaray'da hedef dokuzuncu kez çifte kupa!

Trendyol Süper Lig'de geçen yılın iki kupalı şampiyonu G.Saray, bu sezon da aynı başarısını tekrarlamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi rakibini bir kez daha devirmek istiyor.
Kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak olan Okan Buruk'un öğrencileri rakibini bekleyecek.
Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinin galibi, G.Saray-G.Birliği kazananı ile yarı finalde eşleşecek.
8 KEZ DUBLE YAPTI
Gençlerbirliği ile bu sezon karşı karşıya geldiği iki karşılaşmadan da üstünlükle ayrılan Galatasaray, rakibini bir kez daha devirmek istiyor. Bu sezona kadar sarı-kırmızılılar tarihinde 8 kez sezonu çifte kupa ile tamamladı.
Aslan daha önce 1962- 1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında hem ligi hem de kupayı kaldırmayı başardı. Bu hafta hem lig hem de kupa açısından sarı- kırmızılılar için büyük bir önem taşıyor.
CİMBOM 5'TE 5 YAPTI
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.
KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR
G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.
