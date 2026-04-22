21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Galatasaray'da hedef dokuzuncu kez çifte kupa!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edeceği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yenerek çifte kupa hedefi yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

22 Nisan 2026 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 08:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de geçen yılın iki kupalı şampiyonu G.Saray, bu sezon da aynı başarısını tekrarlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de olduğu gibi rakibini bir kez daha devirmek istiyor.

Kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak olan Okan Buruk'un öğrencileri rakibini bekleyecek.

Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinin galibi, G.Saray-G.Birliği kazananı ile yarı finalde eşleşecek.

8 KEZ DUBLE YAPTI

Gençlerbirliği ile bu sezon karşı karşıya geldiği iki karşılaşmadan da üstünlükle ayrılan Galatasaray, rakibini bir kez daha devirmek istiyor. Bu sezona kadar sarı-kırmızılılar tarihinde 8 kez sezonu çifte kupa ile tamamladı.

Aslan daha önce 1962- 1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında hem ligi hem de kupayı kaldırmayı başardı. Bu hafta hem lig hem de kupa açısından sarı- kırmızılılar için büyük bir önem taşıyor.

CİMBOM 5'TE 5 YAPTI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
