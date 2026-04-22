21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-085'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Premier Lig'in eski şampiyonu, 3. Lig'e düştü!

Championship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Hull City ile 2-2 berabere kaldı ve League One'a (3. Lig) düştü.

calendar 21 Nisan 2026 23:48 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 00:07
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Hull City'i konuk etti.

Kong Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Hull City'i 18. dakikada Liam Millar'ın golü öne geçirirken, bu gole 52. dakikada Jordan James'in penaltısıyla cevap geldi. Ardından 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle Leicester City öne geçti. Hull City'e beraberliği ise 63. dakikada Oliver McBurnie getirerek play-off umutlarının bitmesine izin vermedi ve Leicster City'nin kümede kalmak için kazanmak zorunda olduğu maçta beraberliği sağladı.

LEICESTER KÜME DÜŞTÜ
Bu sonuçla Hull City, 70 puanla 7. sırada yer alarak play-off hattının hemen altında kalırken, Leicester City ise 42 puanla matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.