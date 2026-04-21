Marco Asensio, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız, kupadaki Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.
SON İDMANLA NETLEŞECEK
Asensio, Galatasaray ile hafta sonunda oynanacak dev derbide kadroda yer alacak. 30 yaşındaki futbolcunun derbide ilk 11'de olup olmayacağı ise cumartesi günü gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi son antrenmanın ardından Asensio için kararını verecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.
