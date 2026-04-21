21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Marco Asensio, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio, Galatasaray derbisinin kadrosunda olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, son antrenmana göre İspanyol yıldızın ilk 11'de olup olmayacağına karar verecek.

calendar 21 Nisan 2026 16:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız, kupadaki Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.

SON İDMANLA NETLEŞECEK

Asensio, Galatasaray ile hafta sonunda oynanacak dev derbide kadroda yer alacak. 30 yaşındaki futbolcunun derbide ilk 11'de olup olmayacağı ise cumartesi günü gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi son antrenmanın ardından Asensio için kararını verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

Puan Durumu
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.