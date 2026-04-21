21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
0-0
21 Nisan
Brighton-Chelsea
1-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
0-0DA

Bask derbisi Athletic Bilbao'nun

Athletic Bilbao, Osasuna ile oynadığı Bask derbisini tek golle kazandı.

calendar 21 Nisan 2026 22:04
Haber: Sporx.com
Bask derbisi Athletic Bilbao'nun
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.

Bask derbisini Bilbao'ya kazandıran golü 16. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti.

Osasuna, 57. dakikada Ante Budimir ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Athletic Bilbao'da Mikel Juaregizar, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

2 maç sonra kazanan Athletic Bilbao, puanını 41 yaptı ve Avrupa kupaları için umudunu diri tuttu.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Osasuna ise 39 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Osasuna ise evinde Sevilla'yı ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
