Bask derbisi Athletic Bilbao'nun

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.
Bask derbisini Bilbao'ya kazandıran golü 16. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti.
Osasuna, 57. dakikada Ante Budimir ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Athletic Bilbao'da Mikel Juaregizar, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
2 maç sonra kazanan Athletic Bilbao, puanını 41 yaptı ve Avrupa kupaları için umudunu diri tuttu.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Osasuna ise 39 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Osasuna ise evinde Sevilla'yı ağırlayacak.
