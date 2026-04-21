20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında 17 futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar...

calendar 21 Nisan 2026 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
Fenerbahçe'de Süper Lig'de süren şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon kadro planlama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

KADRODA GENİŞ ÇAPLI REVİZYON GELİYOR

Takvim'in haberine göre; yeni sezon planlaması doğrultusunda Fenerbahçe'de kapsamlı bir kadro revizyonu yapılacak. Yönetim, sezon sonunda gerçekleştireceği geniş çaplı ayrılıklarla hem ekonomik dengeyi sağlamayı hem de şampiyonluk hedefi doğrultusunda daha güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.

17 FUTBOLCU İÇİN AYRILIK PLANI

Haberde, toplam 17 futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, oyuncuların iki ana kategoriye ayrıldığı ifade ediliyor: Kesin olarak yolların ayrılacağı isimler ve gelecek tekliflere göre değerlendirilecek futbolcular.

Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve kesin olarak ayrılması beklenen 7 oyuncunun Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Diego Carlos ve Rodrigo Becao olduğu aktarıldı. Ayrıca Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Fred ile de sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı kaydedildi.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
