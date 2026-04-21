Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!

Fenerbahçe'de Süper Lig'de süren şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon kadro planlama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.





KADRODA GENİŞ ÇAPLI REVİZYON GELİYOR



Takvim'in haberine göre; yeni sezon planlaması doğrultusunda Fenerbahçe'de kapsamlı bir kadro revizyonu yapılacak. Yönetim, sezon sonunda gerçekleştireceği geniş çaplı ayrılıklarla hem ekonomik dengeyi sağlamayı hem de şampiyonluk hedefi doğrultusunda daha güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.





17 FUTBOLCU İÇİN AYRILIK PLANI



Haberde, toplam 17 futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, oyuncuların iki ana kategoriye ayrıldığı ifade ediliyor: Kesin olarak yolların ayrılacağı isimler ve gelecek tekliflere göre değerlendirilecek futbolcular.



Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve kesin olarak ayrılması beklenen 7 oyuncunun Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Diego Carlos ve Rodrigo Becao olduğu aktarıldı. Ayrıca Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Fred ile de sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı kaydedildi.







