Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamada kiralık gönderilen oyuncuların geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.





ERNEST MUCI VE SEMİH KILIÇSOY



Siyah-beyazlı kulübün yurt dışına kiraladığı bazı futbolcularla yolların ayrılacağını belirten Adalı, Adalı, "Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık." ifadelerini kullandı.



