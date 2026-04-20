Trail Blazers, başantrenör için yüksek bütçe ayırmayı planlamıyor

Portland Trail Blazers, geçici başantrenör Tiago Splitter yönetiminde beş yıl sonra ilk kez playofflara kalmasına rağmen yeni bir teknik direktör arayışına girebilir.



Ancak kulübün yeni bir başantrenör için yüksek maaşlı bir anlaşma yapmayı planlamadığı belirtiliyor.



Takımın yeni sahibi Tom Dundon'ın, başantrenör maaşı için yıllık 1.5 milyon doların üzerine çıkmak istemediği ifade ediliyor. Bu rakam, NBA'de birçok başantrenörün kazandığı ücretlerin oldukça altında kalırken, üst düzey yardımcı antrenör maaşlarına daha yakın bir seviyede bulunuyor.



Bu durumun, Portland'ın üst düzey bir koçu kadrosuna katma ihtimalini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.



Splitter ise uygun bir anlaşma sağlanması halinde görevine devam edebilecek adaylardan biri olarak görülüyor. Sezonun henüz ilk maçının ardından görevi devralan Splitter, takımı 42 galibiyet - 39 mağlubiyetlik dereceye taşıdı ve Play-In turnuvasında alınan galibiyetle Batı Konferansı playofflarında yedinci sırayı elde etti.



