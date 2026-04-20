20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Trail Blazers, başantrenör için yüksek bütçe ayırmayı planlamıyor

Portland Trail Blazers, geçici başantrenör Tiago Splitter yönetiminde beş yıl sonra ilk kez playofflara kalmasına rağmen yeni bir teknik direktör arayışına girebilir.

calendar 20 Nisan 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Portland Trail Blazers, geçici başantrenör Tiago Splitter yönetiminde beş yıl sonra ilk kez playofflara kalmasına rağmen yeni bir teknik direktör arayışına girebilir.

Ancak kulübün yeni bir başantrenör için yüksek maaşlı bir anlaşma yapmayı planlamadığı belirtiliyor.

Takımın yeni sahibi Tom Dundon'ın, başantrenör maaşı için yıllık 1.5 milyon doların üzerine çıkmak istemediği ifade ediliyor. Bu rakam, NBA'de birçok başantrenörün kazandığı ücretlerin oldukça altında kalırken, üst düzey yardımcı antrenör maaşlarına daha yakın bir seviyede bulunuyor.

Bu durumun, Portland'ın üst düzey bir koçu kadrosuna katma ihtimalini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Splitter ise uygun bir anlaşma sağlanması halinde görevine devam edebilecek adaylardan biri olarak görülüyor. Sezonun henüz ilk maçının ardından görevi devralan Splitter, takımı 42 galibiyet - 39 mağlubiyetlik dereceye taşıdı ve Play-In turnuvasında alınan galibiyetle Batı Konferansı playofflarında yedinci sırayı elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
