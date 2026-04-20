20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Mikel Arteta: "Her şey hala bizim elimizde"

Arsenal, Manchester City'ye 2-1 yenilirken Mikel Arteta, kaçan fırsatların maçı belirlediğini, yoğun fikstüre rağmen seviyelerine güvendiklerini ve kalan 5 maçta şampiyonluk için her şeyin hâlâ kendi ellerinde olduğunu söyledi.

20 Nisan 2026 12:10
İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, Manchester City deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

Maçın ardından Sky Sports'a değerlendirmelerde bulunan Mikel Arteta, "Bu seviyede kazanabilmek için yakaladığınız fırsatları değerlendirmek zorundasınız. Üç puanı almak adına önemli pozisyonları gole çevirmeliydik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın oldukça yüksek tempoda geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Maç çok hızlı başladı. Daha önce oynadığımız bir finalin başlangıcını andırıyordu. Öne geçmek için iki net fırsat yakaladık ancak bunları değerlendiremedik." dedi.

Yoğun fikstüre de dikkat çeken Arteta, "Çok sık maç yapıyoruz. Neredeyse sürekli sahada olan tek ekip gibiyiz ama seviyemizi biliyoruz ve bunun üstesinden gelebileceğimizi de biliyoruz" şeklinde konuştu.

Sezonun geri kalan bölümü hakkında umutlu olduğunu belirten Arteta, "Önümüzde beş maç daha var. Her şey hâlâ bizim elimizde ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
