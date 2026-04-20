Mikel Arteta: 'Her şey hala bizim elimizde'

İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, Manchester City deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.



Maçın ardından Sky Sports'a değerlendirmelerde bulunan Mikel Arteta, "Bu seviyede kazanabilmek için yakaladığınız fırsatları değerlendirmek zorundasınız. Üç puanı almak adına önemli pozisyonları gole çevirmeliydik." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın oldukça yüksek tempoda geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Maç çok hızlı başladı. Daha önce oynadığımız bir finalin başlangıcını andırıyordu. Öne geçmek için iki net fırsat yakaladık ancak bunları değerlendiremedik." dedi.



Yoğun fikstüre de dikkat çeken Arteta, "Çok sık maç yapıyoruz. Neredeyse sürekli sahada olan tek ekip gibiyiz ama seviyemizi biliyoruz ve bunun üstesinden gelebileceğimizi de biliyoruz" şeklinde konuştu.



Sezonun geri kalan bölümü hakkında umutlu olduğunu belirten Arteta, "Önümüzde beş maç daha var. Her şey hâlâ bizim elimizde ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.



