20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Zehra Güneş: ''Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum''

Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş, "Zorlu ve çok uzun bir sezondu. Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi çok iyi bir takıma karşı 5 maçlık seri oynamak bence rekabetin ve voleybol seyir zevkinin çok üstlerde yaşandığı günlerdi. Günün sonunda sezonu şampiyon olarak kapattığımız için çok mutluyum. Takımımız ve staffla gurur duyuyorum" dedi.

calendar 20 Nisan 2026 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 11:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş, mücadelenin arından açıklamalarda bulundu.

Ligde sezonu şampiyon olarak bitirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Zehra Güneş, "Zorlu ve çok uzun bir sezondu. Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi çok iyi bir takıma karşı 5 maçlık seri oynamak bence rekabetin ve voleybol seyir zevkinin çok üstlerde yaşandığı günlerdi. Günün sonunda sezonu şampiyon olarak kapattığımız için çok mutluyum. Takımımız ve staffla gurur duyuyorum. Kolay bir şey yapmadığımızı düşünüyorum. 2-3 gün kupanın keyfini çıkardıktan sonra Şampiyonlar Ligi için hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''TAKIM OYUNUN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİĞİMİZ BİR SEZON OLDU''

Takım içindeki uyumun çok iyi olduğuna dikkat çeken milli voleybolcu, "Bence takım oyununun nasıl olması gerektiğini gösterdiğimiz bir sezon oldu. Yeni kurduğumuz bir takım, yeni isimler vardı. Adapte sürecimizin, uyumumuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir gün birimiz aksadığında başka birisi devreye girerek o günü kurtarabiliyor. Bence voleybol da budur, takım oyunudur. Hepimiz birbirimize yardım ederek bütün olabilmeyi başardık. Günün sonunda bunu başaran takım şampiyon olduğu için çok mutluyum" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirten Zehra Güneş, "Tabii ki de hedeflerimizden birisi. Imoco dünyanın en iyi takımlarından biri. Şimdi bu kupanın keyfini çıkartıp sonra oraya odaklanmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

''TARAFTAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ''

Taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Zehra, "Bugün çok kalabalıktı. Taraftar bizim itici gücümüz. Hepsine kalbimden sevgilerimi iletiyorum. Burada hepsiyle fotoğraf çekilmeye zaman olmuyor. Bütün sezon bizi desteklemeye gelen, enerjisini veren, alkışlarını esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.