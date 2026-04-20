Ante Zizic: 'Hedefimiz Beşiktaş'ı EuroLeague'e döndürmek'

BKT EuroCup Finali öncesinde Beşiktaş GAIN'in yıldız uzunu Ante Zizic, Euroleague Basketball'dan Javier Gancedo'ya özel açıklamalarda bulundu.



Başarılı oyuncu, sezon performanslarından taraftar desteğine, finaldeki rakipleri Bourg karşısındaki beklentilerden EuroLeague hedeflerine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.



Zizic'in açıklamaları şu şekilde:



"Teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi çok yetenekli ve çok iyi çalıştırılan bir takımız. Bu birinci sebep. İkinci olarak ise sahamızda taraftarlarımızla birlikte çok güçlü bir atmosferimiz var. Bu sezon sahamızda hiç maç kaybetmedik. Bu çok önemli. Bu iki faktörün birleşimi bizi buraya getirdi."



"EuroLeague'de yedi yıl, NBA'de üç yıl geçirdikten sonra EuroCup'ta ilk sezonumdu. Kesinlikle farklı ve eğlenceliydi. Format olarak EuroLeague'den daha zor olduğunu söyleyebilirim çünkü eleme sistemi var. Bu aşamada iki maçta çok odaklı olmanız gerekiyor. Biz sezon boyunca iyi bir iş çıkararak liderliği aldık ve sadece bir eleme maçı oynadık. Bu açıdan avantajlıydık ama bu sistemde her şey mümkün. Gördüğünüz gibi Jerusalem gibi çok iyi bir takım elendi. Lig çok rekabetçi ve bu yıl benim için yeni bir deneyimdi. Açıkçası hoşuma gitti."



"Sahamızda taraftarlarla aramızda özel bir bağ var. Salonun akustiği de çok iyi. Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığım dönemlerde burası en zor deplasmanlardan biriydi. Bu salon bizim için çok iyi çalışıyor. Daha büyük bir salonda oynasak da tribünleri doldururuz ama buradaki enerji çok farklı. Herkes sahaya çok yakın ve bu ortamda oynamak gerçekten kolay değil."



"Bourg'u normal sezonda iki kez yendik. Birinde yaklaşık 30 sayı fark attık ama onların kötü bir günüydü. Deplasmandaki maç ise çok zordu, maç boyunca gerideydik ve son dakikalarda kazandık. Bu maçlardan ders çıkarabiliriz ama final serisinin çok daha zor geçeceğini biliyoruz. Bourg çok yetenekli ve çok sert oynayan bir takım. Hem mental hem fiziksel olarak hazır olmalıyız."



"Hazırlık her zaman çok önemli. Her takımın farklı özellikleri var. Bazı takımlar daha atletik, bazıları daha iyi şutörlere sahip. Her maç farklı bir hazırlık gerektiriyor. Ama ben rakipten çok kendime odaklanmak istiyorum. Sahaya çıkıp maksimumumu vereceğim."



"Koç Dusan Alimpijevic'i gerçekten çok seviyorum. Uzun yıllardır bu işin içinde ve gittiği her yerde başarılı oldu. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Çok hırslı bir koç, basketbolu 24 saat yaşıyor ve her oyuncudan en iyisini almaya çalışıyor. Son yıllarda onunla çalışan oyuncuların seviyesini yükselttiğini söyleyebiliriz. Hem o hem de kondisyon koçu Marko Sekulic buraya gelmemde en büyük etkenlerden biri oldu. Sistemlerine güveniyorum ve oynattıkları basketboldan keyif alıyorum."



"Sezon başından beri hedefimiz EuroLeague'e çıkmaktı. Bunu sadece söylemek için söylemedik, gerçekten istiyoruz. Bu takım bu kupayı kazanmak için kuruldu. Kolay olmayacak ama taraftarlarımızın ne kadar heyecanlı olduğunu da görüyoruz. Özellikle deplasman maçlarında bile çok sayıda Beşiktaş taraftarı oluyor. Bu kulüp çok büyük ve taraftar desteği inanılmaz. Onları tekrar EuroLeague'de görmek bizim için çok önemli."



"Bu kupayı kazanmak için iki galibiyete ihtiyacımız var. Bourg'un Türk Telekom serisinde neler yaptığını gördük. İlk maçtan sonra herkes serinin kolay geçeceğini düşünüyordu ama öyle olmadı. Biz maç maç, pozisyon pozisyon ilerlemek istiyoruz. Hem mental hem fiziksel olarak hazır olmalıyız çünkü çok zor bir seri olacak. Onların sertliğine aynı şekilde karşılık vermeliyiz."



"Bu tür anlar çok özel. Tüm sporcular bu maçlar için yaşıyor. Bu sıradan bir maç değil. Sezon boyunca çok fazla maç oynuyoruz ama kupa için mücadele etmek bambaşka bir şey. Bazı oyuncular bir daha bu fırsatı bulamayabilir. Hepimiz bu tür maçlarda oynamak istiyoruz. Bu yüzden basketbol oynuyoruz ve bu büyük anlar işimizin en keyifli kısmı."







