Aliağa FK, 1. Lig yarışında play-off'ta

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışında son ana kadar kalan Aliağa Futbol, 1. Lig için play-off'tan devam edecek.

calendar 20 Nisan 2026 12:13
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol, 1'inci Lig yoluna play-off'tan devam edecek.

Tarihinde ilk kez yer aldığı ligde sezon başında kurduğu iddialı kadroyla üst sıralarda yer alan ve bitime 2 maç kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan sarı-siyahlılar, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı. Oynadığı 33 maçta 69 puan toplayan Aliağa FK, aldığı beraberlikle 3'üncü sıraya geriledi.

Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta 70 puan toplayan Mardin 1969 Spor 2'nci sıraya yükselirken, Aliağa FK'nın ardından Muşspor 4'üncü, Kahramanmaraş İstiklalspor ise 5'inci sıraya adını yazdırdı. Grupta Mardin 1969, Aliağa FK ve Muşspor play-offu matematiksel olarak garantilerken, son haftaya girilirken Kahramanmaraş İstiklalspor ve Isparta 32 Spor kıyasıya 5'incilik yarışına girdi. İstiklalspor 64 puan toplarken, Isparta temsilcisi ise 63 puana ulaştı.

Yarışta 2.'liği kovalamaya çalışacak Aliağa FK, son hafta evinde şampiyon Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
